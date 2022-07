Josef Fares et Hazelight Studios sont fiers d'annoncer les derniers chiffres de ventes d'It Takes Two, et il y a de quoi. Ce fantastique jeu continue de très bien s'écouler sur la durée.

Plus d'un an après sa sortie, It Takes Two dresse un nouveau bilan. Tous les voyants sont au vert pour le créateur du jeu, Josef Fares, qui n'aura pas à faire un emprunt à EA pour rembourser les joueurs mécontents.

It Takes Two, c'est 7... milions d'exemplaires vendus !

Dans un tweet représentant Cody, l'un des personnages jouables du jeu, et le pauvre doudou Cutie, Hazelight Studios annonce avoir vendu plus de 7 millions de copies d'It Takes Two. Un immense carton qui confirme la dynamique des débuts. En un peu moins de trois mois, le soft avait écoulé 2 millions d'exemplaires.

Mérité ? Oui, car le titre est un « bonheur d'expérience coopérative » à deux. L'année dernière, le jeu a non seulement raflé le cœur des joueurs, mais également celui de la presse. Durant les Game Awards 2021, il a été sacré « Jeu de l'année », « Meilleur jeu familial » et « Meilleur jeu multijoueur ».

Embarquez pour le périple le plus fou de votre vie dans un jeu de plateformes/aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Maîtrisez des compétences uniques et liées dans chacun des niveaux. Entraidez-vous pour traverser des obstacles inattendus et des moments désopilants. Vivez l’histoire touchante et hilarante d’une relation brisée.

Le soft dispose d'un « Pass ami » avec un principe tout bête : un joueur achète It Takes Two de son côté, et peut inviter en retour n'importe quel proche à jouer avec lui en coopération.