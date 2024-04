Motive Studios, qui a développé Dead Space Remake, le solo de Battlefront 2 ou encore Star Wars Squadrons, est déjà de retour aux affaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Electronic Arts accorde une très grande confiance à cette équipe. Le studio a fraîchement été coopté pour aider à la création de Battlefield 7. À la vue du pedigree de Motive, ça devrait être bénéfique pour la future campagne de BF7. Mais en parallèle, les développeurs sont aussi assignés sur un nouveau jeu Iron Man.

Le jeu Iron Man d'EA Motive Studios se porte très bien

Le prochain titre Iron Man aurait pu très bien passer à la trappe. En début d'année, Electronic Arts a licencié 670 employés, et a également modifié ses plans initiaux. Le jeu The Mandalorian a été annulé, et l'éditeur a fait savoir qu'il ne voulait plus gérer des softs sous licence. Traduction : la société souhaite visiblement s'écarter de franchises comme Star Wars ou Marvel. Mais en définitive, EA est moins radical et ne jettera pas tout le travail des développeurs à la poubelle. Marvel's Iron Man sortira bien sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Quand ? D'après une rumeur qui commence à dater, un lancement en 2025 n'est peut-être pas farfelu.

Patrick Klaus, general manager chez Motive Studios, a commenté le fait que ses équipes vont épauler DICE sur Battlefield 7, tout en continuant le travail sur Iron Man. Un projet qui, selon l'homme, fait d'excellents progrès et qui a franchi un cap important au cours du dernier trimestre.

En parallèle [de Battlefield 7], nous continuons le développement de notre projet Iron Man, sous la direction d'Olivier Proulx (producteur exécutif) et Ian Frazier (directeur créatif). L'équipe a réalisé d'excellents progrès cette année. Ce qui a permis de franchir une étape importante en interne, et de poser des bases solides pour la suite. Iron Man est notre priorité au sein de Motive, et je suis fier du travail accompli jusqu'à maintenant. Via EA.

Ca avance donc bien, très bien même, mais ce n'est a priori pas encore le moment de divulguer des images. Marvel's Iron Man sera un jeu d'action à la troisième personne, avec une histoire inédite autour de Tony Stark.

© Motive Studio.

L'expérience ultime

« Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe talentueuse de Motive Studio afin d’apporter leur vision originale sur l’un des personnages les plus importants, les plus puissants et les plus aimés de Marvel. Leur expérience en matière de création d’univers établis et de gameplay exaltant, combinée à leur passion authentique pour cette icône blindée, alimenteront notre quête d’offrir une lettre d’amour à un héros légendaire, le tout sous la forme du jeu Iron Man ultime » avait expliqué Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif de Marvel Games.

Que dire de plus ? Si vous avez aimé les Gardiens de la Galaxie, ça devrait vous plaire. Olivier Proulx est en effet l'ancien producteur de Marvel's Guardians of the Galaxy conçu par Eidos Montreal. En complément d'Iron Man, EA cuisine également un jeu Black Panther en monde ouvert.