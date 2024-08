Depuis son annonce, le jeu Indiana Jones and the Great Circle a suscité beaucoup d’intérêt. Il faut bien admettre que les jeux sur la franchise ne courent pas les rues et que cela fait un certain temps que les fans n’ont pas eu droit à une adaptation de ce type. Bonne nouvelle pour eux : une bonne surprise devrait arriver très bientôt.

Indiana Jones va livrer plus de détails

Ainsi, le très attendu jeu Indiana Jones and the Great Circle sera présenté en exclusivité lors de l'Opening Night Live de la Gamescom, le mardi 20 août à 20h00. Cet événement marquera une étape importante pour les fans de la franchise Indiana Jones, offrant un nouveau regard sur ce projet qui a suscité beaucoup d'intérêt depuis son annonce.

Indiana Jones and the Great Circle est développé par MachineGames, en collaboration avec Bethesda, et sera publié sous la bannière de Microsoft. Ce jeu vidéo est l'une des rares adaptations interactives de l'univers emblématique du célèbre archéologue. Bien que peu de détails aient été dévoilés jusqu'à présent, les attentes sont élevées, tant pour les fans de la franchise que pour les amateurs de jeux d'action-aventure.

Les rumeurs et spéculations autour du jeu laissent entrevoir un titre ambitieux, avec des mécaniques de jeu qui pourraient mêler exploration, résolution d'énigmes, et combats, le tout dans une ambiance fidèle aux films. Cependant, les développeurs ont gardé le suspense, et l'Opening Night Live de la Gamescom devrait enfin lever le voile sur certains aspects clés du jeu. Notamment, la date de sortie ! Puisque le jeu doit (si tout se passe bien), sortir cette année.

En outre, il est probable que les développeurs donnent un aperçu du gameplay, montrent des cinématiques du jeu, et partagent des informations sur l'histoire et les personnages. Pas mal non ?

Source : Geoff Keighley