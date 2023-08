Les jeux exigeants en termes de matériel se font de plus en plus courants, mais avec Immortals of Aveum, on semble repousser les limites. Cela pourrait être problématique si votre PC n'est pas à la hauteur.

Il n'est pas nouveau de voir de grands jeux AAA nécessiter d'importantes configurations PC pour fonctionner, c'est même devenu courant ces dernières années. Nous nous rappelons notamment de Hogwarts Legacy ou Forspoken. Mais avec Immortals of Aveum, c'est carrément impressionnant. C'est quasiment du jamais vu, surtout si l'on considère ce que le joueur moyen possède dans son unité centrale.

Une configuration titanesque pour Immortals of Aveum

Immortals of Aveum s'annonce comme un jeu particulièrement exigeant qui pourrait rendre obsolètes de nombreux PC plus anciens. On pourrait presque dire qu'il faut avoir un certain budget pour en profiter dans les meilleures conditions, de quoi faire chauffer votre carte bancaire ou inquiéter votre banquier. Il est évident que l'utilisation du moteur Unreal Engine 5 joue un rôle dans ces exigences. Jugez plutôt :

Immortals of Aveum Configurations PC Faibles (1080p / 60fps)

Immortals of Aveum Configurations PC Moyennes (1440p / 60fps)

Immortals of Aveum Configurations PC Élevées (4K / 60fps)

Immortals of Aveum Configurations PC Ultra (4K / 120fps)

Les exigences système partagées par EA sont destinées à quatre niveaux de performance : faible, moyen, élevé et ultra. Il semble que chaque catégorie ait été soigneusement élaborée pour correspondre à une large gamme de machines de jeu, allant des configurations pour les amateurs éclairés aux technophiles.

Pour le joueur moyen souhaitant profiter du jeu en 1440p à 60 FPS, il lui faudra donc une RTX 3080 Ti ou une RX 6800XT... Des GPU encore difficiles à trouver pour moins de 1000 euros. Cela signifie qu'avec ces puissantes cartes graphiques, le jeu ne tournera même pas en 4K, mais simplement en 1440p. Certains crieront au scandale. D'autant plus que, selon différents tests effectués par des médias spécialisés, ces affirmations semblent se confirmer. Apparemment, même la RTX 4070 Ti, qui peut gérer la plupart des jeux en 4K à fond, peine à atteindre 30 FPS en 1440p avec les réglages en ultra. Vous avez dit gourmand ?

Ultra gourmand

Pour jouer en 1080p à 60 FPS, il faudra disposer d'une GeForce RTX 2080 Super ou d'une Radeon RX 5700XT. Quelle que soit la configuration choisie par les joueurs, le jeu nécessitera au minimum 16 Go de RAM et 70 Go d'espace de stockage disponible. C'est conséquent dans tous les cas. Est-ce un jeu trop ambitieux ou un manque flagrant d'optimisation ? De notre côté, nous parions sur une combinaison des deux. À titre de comparaison, la configuration minimale pour Immortals of Aveum correspond à la configuration recommandée pour Starfield. Deux salles, deux ambiances. Étrangement, comme nous avions pu vous le mentionner dans notre test, sur la version PS5 testée, le jeu n'est pas particulièrement séduisant sur le plan graphique. Que s'est-il donc passé lors de sa transition sur PC ? Un signe d'une trop grande faiblesse de la PS5 ?