Dans le meilleur des mondes, les joueurs seraient déjà en train de profiter d'Immortals of Aveum. Malheureusement, la sortie du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series initialement fixée au 20 juillet, a été décalée au 22 août prochain. Un léger report qui permet à Ascendant Studios d'optimiser son FPS au mieux et de s'assurer que les joueurs à qui Immortals of Aveum a tapé dans l'œil de profiter d'une aventure sans heurts. Alors que nous avons déjà eu droit à une bande-annonce de gameplay explosive lors du Summer Game Fest 2023, le titre édité par Electronic Arts se dévoile à travers un nouveau trailer qui fait la part belle à la narration et aux Immortels du jeu.

Une bande-annonce bavarde pour Immortals of Aveum

Sur YouTube, Immortals of Aveum se montre dans un trailer long de trois minutes qui nous permet de découvrir en détail la mise en scène du jeu développé sous Unreal Engine 5. Durant cette séquence, les Immortels Zendara, Kirkan et Jak organisent un conseil de guerre afin de décider du meilleur plan pour utiliser un artefact nommé « binding stone ». La tension monte rapidement entre Jak, que nous incarnerons durant l'aventure, et Kirkan. En effet, les opinions des deux personnages diffèrent sur l'utilisation qui doit être faite de l'artefact étant donné que Jak l'a ramené au lieu de le détruire comme c'était prévu.

Alors que les différentes bandes-annonces d'Immortals of Aveum diffusées jusque-là nous montrait surtout le gameplay des combats à la première personne et la puissance des nombreuses magies du jeu, découvrir un long dialogue comme celui-ci est plutôt intéressant. Cette scène rappelle d'ailleurs les échanges animés que pouvaient avoir les personnages de Dragon Age : Inquisition autour de la table d'État-major.

La magie au cœur de l'expérience

Comme nous le savons depuis un bon moment, Immortals of Aveum proposera plusieurs types de magies. La magie écarlate « incarne l’entropie et la violence », tandis que les sorts azurés font la part belle à la force et la manipulation physique de la matière, ce qui permettra de tirer des éclairs ou de jouer avec la gravité. Enfin, grâce à la magie verte, il sera possible de créer des illusions ou d'empêcher l'adversaire d'utiliser leurs pouvoirs. Côté scénario, voici ce qui attend le public dans Immortals of Aveum.

L’histoire se déroule sur Aveum, un monde marqué par la Guerre éternelle, un conflit millénaire et sanglant pour le contrôle de la magie. Les cinq royaumes d’Aveum sont désormais réduits à deux super-puissances : Lucium et Rasharn. Entre ces deux ennemis jurés se trouve l’Entaille, un gouffre sans fond qui scinde le monde en deux parties.

Dans un communiqué, l'auteur principal d'Immortals of Aveum, Michael Kirkbride, donne plus de détails sur l'histoire. Il explique que la magie et le monde d'Aveum ont été créés en même temps et que notre personnage, Jak, se retrouve impliqué dans ce conflit après des événements traumatiques. En tant que Magnus triarque, Jak pourra utiliser les trois types de magie. Même s'il s'agit d'un jeu d'aventure, Michael Kikrbride explique que le héros et ses alliés « prendront toujours la guerre au sérieux », ce qui annonce une épopée particulièrement sombre. Quant au grand méchant, Sandrakk, il confie que les joueurs comprendront ses motivations au fil du jeu et qu'elles pourraient même faire changer leur regard sur lui...

Le jeu développé par Ascendant Studios sortira le 22 août prochain uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. Notez qu'il s'agit du tout premier titre du studio américain fondé par des anciens membres d'Electronic Arts, qui édite justement le FPS.