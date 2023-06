Le Summer Game Fest 2023 bat son plein et Immortals of Aveum en a profité pour se présenter une nouvelle fois. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il en a sous le capot. Harry Potter n’a qu’à bien se tenir.

Immortals of Aveum, le FPS “magique” de Bret Robbins vétéran de l’industrie ayant notamment travaillé de très nombreuses années sur un certain Call of Duty. Après avoir ouvert son studio, Ascendant, qui vise à se spécialiser dans le développement de jeux AAA indépendant, Robbins et son équipe signe un partenariat avec le label EA Originals, qui vise justement à servir de tremplin aux studios indépendants. Un jeu prometteur que l’on a eu la chance d’approcher il y a peu d’ailleurs. Immortals of Aveum a donc profité du Summer Game Fest 2023 pour se montrer une nouvelle fois, et ça envoie.

Immortals of Aveum se montre au Summer Game Fest 2023 et c'est magique

C’est donc une nouvelle grosse session de gameplay qui a été présentée lors de la plus grosse soirée de l’été en termes de jeux vidéo. Immortals of Aveum nous en a mis plein les mirettes avec son action débridée et ses effets colorés dans tous les sens. Comme nous l’avions d'ailleurs relevé lors de notre prise en main, le jeu se veut être plutôt nerveux et offre d’excellentes sensations. Il pioche sans vergogne dans les plus grands FPS du genre et opte pour une mise en scène grand public très inspirée des blockbusters Marvel. C’est d’ailleurs l’une des principales inspirations du jeu comme l’a répété plusieurs fois son créateur.

Pour rappel, Immortal of Aveum nous enverra dans le monde fictif d'Aveum. On y incarnera Jak, un jeune adulte qui, malgré lui, devient le réceptacle des trois magies élémentaires. Capable de contrôler toutes sortes de compétences, il devient alors un "mage de guerre" et se retrouve contraint de participer à un conflit qui le dépasse totalement. Une trame classique de prime abord, mais qu'on nous annonce bourrée de rebondissement et de personnages intéressants. Nous verrons. En revanche, Immortals of Aveum devrait nous tenir en haleine environ 25 heures et proposerait du contenu secondaire et un peu d'exploration. Un titre ambitieux donc.

Le jeu ne tardera pas à vous le faire constater par vous-même puisqu’Immortals of Aveum est attendu dès le 20 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Bien entendu, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.