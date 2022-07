Alors que l'on attendait plutôt une suite, encore plus après une rumeur, Immortal Fenyx Rising reviendrait sous forme de spin-off. Un cadre inédit pour un jeu qui s'éloigne de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ?

Le journaliste Jeff Grubb a fait parler ses petits oiseaux et il affirme être au courant d'un projet en lien avec Immortal Fenyx Rising. Ce ne serait pas une suite à proprement parler et on aurait le temps de le voir venir.

Un spin-off Immortal Fenyx Rising plus frais ?

Dans son podcast Games Mess Decides via (VGC), le journaliste Jeff Grubb nous fait part d'une nouvelle rumeur la franchise d'Ubisoft.

D'après lui ce ne serait finalement pas Immortal Fenyx Rising 2, mais un spin-off, qui ne recyclerait pas la Grèce antique et s'intéresserait cette fois à la culture polynésienne. « La suite d'Immortal Fenyx Rising n'est pas une vraie suite. C'est plus un spin-off. Le nom de code du jeu est Oxygen. C'est basé sur la culture polynésienne » dit-il.

Un dieu sera toujours en charge de la narration et le sexe du personnage ne sera pas imposé au joueur. Il faudra de nouveau choisir entre un homme et une femme. Il y aurait également une sorte de reboot visuel. « Ils essayent toujours d'avoir une patte visuelle très marquée, mais en ressemblant moins à une copie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild » ajoute t-il.

Selon Jeff Grubb, ce spin-off Immortal Fenyx Rising est aux premiers stades de la pré-production et il ne pourrait sortir qu'en 2025 peut-être. C'est loin et il peut s'en passer des choses. Pour preuve, Ubisoft vient d'annuler 4 jeux dont Splinter Cell et l'avenir d'Assassin's Creed Infinity est encore flou.