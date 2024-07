Parce qu’il n’y a pas que Naruto, Dragon Ball ou encore One Piece et Demon Slayer dans la vie, Hunter x Hunter fait aussi partie des licences d’anime et de manga très appréciées, culte même. La licence reviendra bientôt dans un tout nouveau jeu chapeauté par des ténors du genre, Arc System, connu pour leur travail sur Guilty Gear notamment.

Le prochain jeu Hunter x Hunter s'annonce très généreux

Hunter x Hunter Nen Impact se présentera donc comme un jeu de combat tout ce qu’il y a de plus classique, ou presque. S’il sera bien question de se taper dessus, les affrontements se feront en 3 v 3, en Tag Team donc. Il faudra alors bien choisir ses coéquipiers afin de se monter des équipes complémentaires dotées d’une bonne alchimie. Pour ce faire, Arc System a remonté les manches pour proposer un casting généreux.

Les développeurs ne nous ont pas encore tout montré, autant dire que ça s'annonce plutôt énorme pour les fans de la franchise qui, en prime, n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent côté jeux vidéo Hunter x Hunter. On ne connaît pas encore toute la liste des personnages jouables, mais ils sont déjà plus d’une quinzaine à être confirmés.

Roster complet avec tous les personnages connus de Hunter x Hunter Nen Impact :

Gon

Killua

Leorio

Kurapika

Machi

Bisky

Netero

Hisoka

Uvogin

Chrollo

Feitan

Meruem

Kite

Morel

Razor

Genthru

Une nouvelle vidéo pour nous faire patienter

Pour l’heure, nous ne savons pas encore grand-chose du jeu en lui-même. Quelques images de gameplay avaient déjà été partagées par le studio, mais rien de plus. Les développeurs dévoilent leurs personnages au compte-gouttes, le dernier en date étant Meruem, le puissant Roi des Fourmis-Chimères aux faux airs de Cell (Dragon Ball Z).

Hunter x Hunter Nen Impact sera disponible sur PS5, PS4 et Nintendo Switch et est prévu pour cette année, mais n’a pas encore dévoilé de date de sortie définitive. Nous devrions en avoir des nouvelles prochainement. Pour l’heure, le studio nous a partagé une nouvelle vidéo, l’opening complet de son poulain, de quoi mettre l’eau à la bouche des fans de la première heure.

Source : Arc System officiel