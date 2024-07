Ça fait un moment que le manga Hunter x Hunter traîne de la patte. La raison est toute simple : Yoshihiro Togashi , son créateur et auteur, s’est battu contre de gros problèmes de santé. Mais l’artiste n'a jamais lâché le crayon et si les chapitres ont bien eu du mal à s'enchaîner, on a une excellente nouvelle pour les fans du manga.

Après une longue, très longue attente, le manga est en mesure de nous dévoiler la date de sortie de son Tome 38. C’est par le biais d’une annonce officielle de l'éditeur Sheisha que Hunter x Hunter nous annonce revenir avec son Tome 38 dès le 4 septembre prochain, près de deux ans après la parution du Tome 37, publié en novembre 2022. Ce nouveau volet rassemble les chapitres 390 à 400 publiés durant l’année 2022. Pas de nouveauté donc, mais une excellente nouvelle pour les fans qui étaient d’ores et déjà très nombreux à avoir acquis le 37ème opus, vendu à plus de 500 000 unités en moins d’une semaine.

C’est aussi une bonne nouvelle pour le manga lui-même d’ailleurs puisque l’on peut y voir ici l’espoir d’une relance régulière de Hunter x Hunter. S’il est certain que le manga ne sortira plus de manière hebdomadaire comme avant, beaucoup de fans espèrent le retour d’une publication en série et régulière. Reste à voir comment le mangaka décidera de gérer son bébé. Pour rappel, Yoshihiro Togashi s’était montré rassurant en déclarant que les chapitres 401 à 410 étaient en cours de finalisation.

Source : Shueisha