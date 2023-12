Hunter X Hunter est une franchise extrêmement appréciée, et il est naturel de s'attendre à ce que de plus en plus d'adaptations en jeux vidéo débarquent sur nos consoles et PC. Et justement...

Que ce soit en manga ou en anime, Hunter X Hunter connaît un immense succès depuis sa première parution en 1998. Cette frénésie, initialement japonaise, s'est étendue bien au-delà de ses frontières. Au fil des années, l'œuvre est devenue incontournable en Occident, se positionnant comme un Shōnen de référence. Dans ce contexte, l'émergence de nouveaux jeux vidéo tirés de cette franchise semble tout à fait logique.

Hunter X Hunter, un nouveau jeu ?

Selon Dengeki Online, un site web japonais, un jeu de combat Hunter x Hunter est actuellement en développement. Peu de détails ont été révélés à ce stade, mais des informations supplémentaires seront normalement dévoilées le 6 janvier 2024 lors de la Bushiroad New Year Grand Presentation 2024 qui se tient à Tokyo.

Comme l'a rapporté Gematsu, Bushiroad intervient en tant qu'éditeur, tandis que le développeur est Eighting. La participation d'Eighting est notable, étant donné leur expérience dans le développement de jeux de combat. En 2011, Eighting a co-développé Marvel vs. Capcom 3 et Ultimate Marvel vs. Capcom 3 avec Capcom. Ultimate Marvel vs. Capcom 3 est toujours considéré par les fans comme l'un des meilleurs jeux de combat en équipe de tous les temps.

Eighting a également été responsable du développement ou co-développement de séries telles que Bloody Roar, Tekken Advance, Naruto: Clash of Ninja, Castlevania Judgment, et Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars. Plus récemment, Eighting a co-développé DNF Duel avec Arc System Works et Neople.

Quel jeu ?

En dehors des jeux de combat, Eighting a aussi co-développé Pikmin 4 avec Nintendo. Les dernières statistiques de vente indiquent que Pikmin 4 s'est vendu à plus de 2,61 millions d'exemplaires, en faisant l'entrée la plus réussie de la série jusqu'à présent.

Ainsi, il existe une vaste gamme de possibilités pour ce jeu de combat Hunter X Hunter. Il pourrait s'agir d'un jeu de combat en arène, mais il est également possible que le succès de Dragon Ball FighterZ ait inspiré d'autres séries animées à être adaptées en jeux de combat 3 contre 3, à l'instar de Ultimate Marvel vs. Capcom 3.

Cependant, il convient également de noter que l'expérience de Bushiroad en tant qu'éditeur concerne principalement les jeux mobiles et la création de jeux de cartes. Jusqu'à présent, Bushiroad ne semble pas avoir d'antécédents avec les jeux de combat en dehors de cette annonce. Il faut donc rester prudent.