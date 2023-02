Si vous avez envie de voir une véritable curiosité on vous conseille la lecture de la bande annonce de Humanity ci-dessous qui a de quoi vous faire poser des questions sur votre santé mentale. Dans ce jeu, vous incarnez un chien Shiba Inu chargé de guider une immense foule en mouvement jusqu'à son objectif. Votre but est en fait de sauver l'Humanité. Oui oui.

Humanity, un véritable casse tête

Le jeu Humanity est édité par Enhance déjà derrière l'incroyable Tetris Effect. Et ça tombe bien puisqu'ici aussi il s'agit d'un puzzle game puisque faire avancer une foule ne va pas être une mince affaire, surtout avec un chien. Vous aurez donc l'opportunité d'aboyer à une immense foule en mouvement les ordres de sauter, tourner, pousser, flotter et escalader afin de gagner le "salut", au sein de tout de même 90 niveaux scénarisés. Notons d'ailleurs que pour faire une pause cérébrale, les casse-tête retors et la réflexion stratégique sont ponctués d'éléments davantage tournés vers l'action, avec même des combats de boss. Tout un programme.

Un jeu qui a du chien

Parallèlement à sa campagne, Humanity comprend également un outil de création permettant aux joueurs de créer leurs propres niveaux et de les partager en ligne. Le jeu comprend aussi un support VR ( de quoi rendre fou) compatible avec le PSVR 2. Le jeu complet sera lancé sur PS4, PS5 et PC en mai, et une démo est maintenant disponible sur le PlayStation Store et Steam.