Vous pensiez avoir fait le tour des sorties jeux d'octobre 2024 ? Détrompez-vous ! De grosses nouveautés ne sont toujours pas disponibles et débarqueront d'ici la semaine prochaine. Dragon Age 4 The Veilguard, Life is Strange 4, Call of Duty Black Ops 6 et Horizon Zero Dawn Remastered sont dans les starting-blocks. Le retour du jeu PS4 de Guerrilla Games sur PS5 et PC est certainement attendu, mais il a également fait jaser. Faut-il effectivement être méfiant ou surveiller de près cette ressortie ? Un premier comparatif est tombé, c'est superbe !

Un comparatif pour Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered sera disponible le 31 octobre 2024 sur PS5 et PC. Une nouvelle version vendue au tarif de 49,99€ ou de 9,99€ si vous possédez déjà le jeu sur PS4. En revanche, n'espérez pas acheter l'original à vil prix dans l'espoir de payer cette upgrade et donc de faire des économies. Ce n'est pas possible et c'est d'ailleurs l'une des mauvaises surprises découvertes sur PC, au même titre que le compte PSN obligatoire sur cette plateforme. Malgré ces déconvenues, faut-il laisser sa chance à Horizon Zero Dawn Remastered ?

Pour y voir plus clair, des images comparatives circulent sur Reddit et sont visibles ci-dessous. Les différences sont-elles perceptibles ? Oui. Par exemple, sur les clichés dans le village, l'éclairage est nettement meilleur dans Horizon Zero Dawn Remastered. Les couleurs sont bien plus nombreuses et le nombre de PNJ, quasiment inexistant, a été rehaussé. Et des améliorations de ce niveau, avec des scènes beaucoup plus détaillées qu'auparavant, on les perçoit aussi sur les autres images.

Jan-Bart van Beek, responsable chez Guerrilla Games, a également réagi aux premières captures de la cascade d'eau. « HZD a été notre premier jeu en monde ouvert. Il offrait des lieux dispersés sur une carte de 30km² avec un cycle jour/nuit. Il était difficile de vérifier chaque recoin du monde pour s'assurer que le l'éclairage était correct. C'est un des lieux dysfonctionnels ». Horizon Zero Dawn Remastered sera disponible en exclusivité sur PS5 et PC à compter du 31 octobre 2024.





















Source : Reddit.