Horizon Zero Dawn pourrait bien revenir sur le devant de la scène avec une surprise sur PS5. Les fans sont déjà contre et les nouvelles informations ne vont pas les rassurer.

En 2017, Guerrilla, studio partenaire de Sony connu pour ses jeux Killzone, sortait de son petit confort pour nous sortir un open world post-apocalyptique avec Horizon Zero Dawn. Une claque technique qui recevra un accueil ultra-positif de la part de la presse et des joueurs.

Le jeu aura également le droit à un DLC un peu plus tard et surtout une suite, Horizon Forbidden West, l’un des meilleurs jeux de l’année 2022 qui aura même été élu plus beau jeu de l’année par les spécialistes. Son DLC, Burning Shores, sortira d’ailleurs d’ici le mois d’avril. En bref, Guerrilla a frappé un grand coup et les bruits courent que le studio pourrait raviver la flamme sur PS5. Et ça ne plaît pas.

Horizon Zero Dawn bientôt sur PS5 ?

L'information n'est pas nouvelle puisque d'anciennes rumeurs affirmaient déjà qu'une revisite d'Horizon Zero Dawn était en chantier pour une sortie sur PS5. Une nouvelle qui n'avait d'ailleurs pas plu aux fans lors de sa découverte. Aujourd'hui, Colin Moriarty, insider réputé du milieu, déclare que ce remake serait entre les mains d'un studio extérieur à Guerrilla.

Il se dit qu'un remake d'Horizon est en développement, et si c'est vrai, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il est réalisé par une autre équipe. Colin Moriarty via Exputer

D’après l'insider ce remake/remaster d'Horizon Zero Dawn serait donc développée par un studio autre que Guerrilla qui est d’ores et déjà pris sur ses propres projets. En revanche, on ne connait ni l'identité du studio ni la nature de leur travail sur Horizon. Une nouvelle qui ne plaît pas aux fans, alors que l'existence d'un tel projet posait déjà problème.

Remake, remaster ? Bonne question, de notre côté, on penchera plus sur un simple gros patch PS5, d’autant que les quelques informations données suggèrent avant tout des améliorations techniques empruntées à Horizon Forbidden West. De plus, le jeu n’étant sorti qu’il y a 5 petites années, on a bien du mal à imaginer un remaster complet et encore moins un remake, qui n’aurait pas vraiment d'intérêt.

On tempère toutefois la nouvelle en vous recommandant de bonne grosse pincette, Colin Moriarty est peut-être connu pour ses quelques bonnes infos, il a également eu beaucoup de ratés. Quoi qu’il en soit, la licence Horizon sera une nouvelle fois très présente en 2023.

Comme dit plus haut, Horizon Forbidden West aura le droit à son gros DLC d’ici quelques mois et un tout nouveau jeu, Horizon Call of the Mountain est également attendu sur PSVR 2 au mois de février.