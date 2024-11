Entre Horizon Zero Dawn Remastered et LEGO Horizon Adventures, la franchise de Guerrilla Games est partout. D'ailleurs, on pourrait la revoir plus tôt qu'on ne le croit sur PS5... voire sur PC !

Pour cette fin d'année, PlayStation mise à fond sur la saga de Guerrilla Games qui s'est vendue à plus de 32,7 millions d'exemplaires. Un chiffre qui n'est pas vraiment à jour, mais cela suffit à démontrer le potentiel commercial de cette nouvelle IP. Évidemment, Sony Interactive Entertainment et le studio le savent très bien, et ont donc exploré différents idées pour imposer encore davantage la franchise. À quelques jours d'intervalle, on a ainsi eu le droit à Horizon Zero Dawn Remastered et LEGO Horizon Adventures.

Aloy prête à revenir en force ?

PlayStation et Guerrilla Games ont des ambitions folles pour Horizon et avait même 16 plans pour faire grandir la licence. On peut déjà enlever le remaster PS5 et PC de Zero Dawn, le jeu LEGO qui revisite l'opus original, ou encore la série Netflix Horizon 2074. Si les deux premiers sont sortis, l'adaptation live-action a visiblement été annulée par la firme au N rouge après des accusations de harcèlement visant le showrunner Steve Blackman.

De l'aveu de Guerrilla Games, il y aura aussi une suite avec Horizon 3, ainsi qu'un jeu multijoueur dans cet univers qui aurait leaké à plusieurs reprises. Les images en fuite montraient une direction artistique beaucoup plus cartoonesque, et plus proche d'un Fortnite. Cette DA sera t-elle celle retenue à la fin ? Pourquoi pas. Après tout, rien qu'avec LEGO Horizon Adventures, on voit que le studio et PlayStation essayent de capter un public plus large. D'après Jason Schreier, qu'on ne présente plus, le jeu multijoueur Horizon est toujours en développement et ne fait pas partie des jeux service annulés par le constructeur. Il avait également révélé que ce serait la prochaine production de Guerrilla Games, avant même d'offrir une suite à Forbidden West.

Le jeu multijoueur Horizon en 2025 sur PS5 et PC ?

Aujourd'hui, une offre d'emploi laisse entendre que ce titre Horizon multi serait prévu pour « bientôt », dès 2025. En effet, le studio est à la recherche d'un stagiaire en assurance qualité qui pourrait apporter son expertise pour un « projet en ligne » durant la « première moitié de 2025 ». Les spéculations vont bon train et on peut imaginer une sortie à la fin de l'année prochaine pour ce multijoueur Horizon dont on ne sait rien de concret. Une période qui risque d'être ultra bouchée rien qu'avec GTA 6 ou encore Death Stranding 2 qui pourrait arriver fin 2025, s'il copie son aîné. La réponse prochainement dans un PlayStation Showcase ? Wait & see. Ce qui est fort probable par contre, c'est qu'il soit disponible en simultané sur PS5 et PC pour obtenir la communauté la plus large possible au lancement, et sur le long terme.

Source : Guerrilla Games.