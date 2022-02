LEGO et le jeu vidéo, ça semble parti pour être une belle histoire d’amour et une alliance qui risque de rapporter gros, sauf pour le PEL des acheteurs. Une idylle amorcée avec des sets Mario et Sonic, en attendant celui d’Overwatch.

Horizon Forbidden West : fabriquez votre Grand-Cou à exposer dans votre salon

La rumeur a vu juste, PlayStation et LEGO préparaient bien en secret une construction exploitant la franchise de Guerrilla Games. Le premier set LEGO (76989) dont la sortie est prévue pour le 1er mai 2022 au prix de 79,99€ sera une machine que l’on retrouve dans Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, le Grand-Cou. Et mine de rien, c’est un beau bébé.

De belles mensurations

La bête mesure plus de 34 cm de haut, 23 cm de large et 17 cm de profondeur. Plus facile à caser et moins cher qu’un Faucon Millenium. Ce Grand-Cou de 1222 pièces reposera sur un support qui inclut un bouleau en briques, des herbes hautes et un feu de signalisation rouillé, avec une plante grimpante enroulée autour. Et comme à chaque fois, vous aurez des miniatures, ici Aloy et un Veilleur.

Ce n’est pas l’édition Regalla, mais ça peut être un lot de consolation pour ceux qui ont vu leur collector de Horizon Forbidden West annulé. En cas de succès, il est fort probable que la collaboration entre PlayStation et LEGO ne s’arrête pas là d’autant que la série Horizon a une pelletée de créatures robotiques en stock. Un Gueule-d’Orage, un Veilleur… le choix est très vaste.

Et la suite ?

Ah et selon une autre rumeur, un set LEGO Uncharted 4 : A Thief’s End dépassant les 1000 pièces serait déjà dans les tuyaux avec des figurines de Nathan, Sully et Elena, la réplique de la jeep et d’une grotte. Deux éléments du jeu.

Les LEGO qui exploitent les licences du jeu vidéo, ça vous paraît être une bonne idée ? A ce prix, allez-vous craquer pour le Grand-Cou de Horizon Forbidden West ?