Guerrilla Games fête le premier anniversaire d'Horizon Forbidden West avec des statistiques, une vidéo de remerciement et des petits cadeaux pour les utilisateurs PlayStation 5 et 4.

Voilà déjà un an qu'Aloy a repris les armes pour vivre l'aventure Horizon Forbidden West sur PS5 et PS4. Une première bougie que les développeurs soufflent avec les joueurs.

Déjà 1 an !

Le temps passe à une vitesse tellement folle que cela fait déjà un an qu'Horizon Forbidden West a atterri sur les consoles PlayStation. Une suite grandiose qui a fait de gros progrès dans de nombreux domaines (gameplay, narration...). Quatre années de dur labeur comme indiqué par Mathijs de Jonge, le directeur du jeu :

Il est difficile de décrire ce que l’on ressent le jour du lancement d’un jeu, mais n’importe quel développeur ou développeuse de notre secteur comprend le mélange d’excitation, de stress et de suspense au moment de recevoir vos premières réactions. Nous passons la majeure partie de la journée à surveiller les réseaux sociaux, à vérifier les statistiques et à lire les premières réactions, tout en partageant, bien sûr, un moment avec l’équipe, en nous réjouissant des résultats incroyables de plus de quatre ans de travail, désormais présentés aux yeux du monde. Via PlayStation Blog.

Et après deux ans d'exploitation, on n'échappe pas à quelques données avec des chiffres à rallonge comme le nombre d'heures passées dans le mode photo : plus de 211 000. L'infographie ci-dessous permet aussi de voir les armes et tenues préférées de la communauté Horizon Forbidden West, les montures les plus populaires etc.

Des cadeaux PSN Horizon Forbidden West

Outre la vidéo de remerciement des développeurs, Guerrilla Games a préparé quelques avatars PSN gratuits sur PS5 comme sur PS4. Pas besoin d'un abonnement au PS Plus, il suffit de vous rendre sur le PlayStation Store pour récupérer ces petits cadeaux.

Pour vous remercier de cette année de passion, de soutien et d’enthousiasme pour Horizon Forbidden West, nous souhaitons vous offrir un petit témoignage de notre gratitude avec de nouveaux avatars PSN, téléchargeables dès maintenant sur le PlayStation Store. Via PS Blog.

L'autre cadeau, payant cette fois, c'est qu'Horizon Forbidden West fait partie des jeux PS Plus Extra de février 2023. Et pour les collectionneurs, les équipes rappellent l'existence du set LEGO Grand-cou et les éditions vinyles de la bande originale qui ne sortiront finalement que le 19 mai prochain.

L'avenir de la franchise

L'aventure Horizon Forbidden West sera prolongée le 19 avril 2023 avec l'extension Burning Shores qui, malheureusement, boudera la PS4. Il y a encore le temps de voir venir pour ce DLC, mais si vous projetez d'acquérir un PSVR 2, Aloy et de nouveaux personnages seront au centre du jeu Horizon Call of the Mountain. Une exclusivité disponible au lancement du casque PS5, le 22 février 2023.

À plus long terme, la franchise aura sa propre série Netflix Horizon 2074 et côté jeu vidéo, un multijoueur à la Fortnite pourrait sortir même s'il n'est pas certain que le projet existe encore. C'est qui est sûr, c'est que Guerrilla Games cherche à avoir du multi dans sa licence... pour Horizon 3 ? L'avenir nous le dira.