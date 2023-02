Malgré quelques défauts, dans l'ensemble le jeu Hogwarts Legacy est visuellement un sans faute, avec une technique maitrisée et une direction artistique très qualitative. Le RPG a réussi à retranscrire à merveille l'univers de Harry Potter avec un château de Poudlard majestueux. Mais histoire de sublimer encore un peu plus le tout, que diriez-vous d'un mod graphique qui améliore le ray tracing pour l'amener à un tout autre niveau ?

Hogwarts Legacy, encore plus beau ?

Hogwarts Legacy est sublimé

Ainsi donc, le mod Accurate Ray Tracing Reflections qui peut être téléchargé dès maintenant sur le fameux site Nexus Mods améliore considérablement la qualité des réflexions. Cependant, cette qualité améliorée a un "coût" et un impact de performance que seuls les GPU les plus puissants peuvent gérer. La qualité d'image accrue rend le jeu 20% plus exigeant en ressource GPU. Le créateur recommande donc seulement d'utiliser ce mod avec une carte graphique puissante.

Le mod en question supprime aussi le bruit qui est visible sur l'image du jeu de base via une sorte de "grain".

Ce mod vise à améliorer la qualité du Ray Tracing en supprimant le terrible bruit généré par les reflets du Ray Tracing (et quelques autres petites choses). Le Denoiser ingame a été désactivé par défaut, s'il est correctement activé, toutes les réflexions par ray tracing seront considérablement meilleures.

La foire aux mods

Depuis sa sortie plus tôt ce mois-ci, Hogwarts Legacy a reçu de nombreux mods pour améliorer l'expérience de jeu tel qu'un système de compagnons entièrement fonctionnel . Et c'est sans compter le développement d'un mod VR ou encore un très attendu mod multijoueur.

Le titre est disponible sur PC,PS5 et Xbox Series. Le jeu sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 4 avril et sur Nintendo Switch plus tard cette année soit le 25 juillet.