Hogwarts Legacy a clairement marqué l'année 2023, elle-même riche en grosses sorties. Il faut dire qu'un jeu dans l'univers Harry Potter était voué à rencontrer un certain succès. Il n'a pas manqué d'attirer un public de tous les âges, y compris des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Ses chiffres de vente sont donc logiquement conséquents, et pour le coup, c'est encore plus que ce qu'on pourrait imaginer. Pour cause, il a surpassé en 2023 une célèbre licence, mettant fin à une suprématie ayant duré plusieurs années.

Hogwarts Legacy, plus fort que FIFA ?

Mettons le curseur sur le Royaume-Uni, et analysons les chiffres. Là-bas, Hogwarts Legacy a été écoulé à plus de 12 millions d'exemplaires physiques. Sans surprise, c'est la version PS5 qui s'est le mieux vendue, suivie par l'édition PS4, et celle Nintendo Switch. Ce n'est pas spécialement étonnant, dans le sens où c'est celle sur PlayStation 5 qui est sortie en première. Eh oui, plusieurs mois ont séparé l'arrivée du jeu sur la nouvelle console de Sony et l'ancienne, ce qui n'est pas négligeable.

Quoi qu'il en soit, c'est un score impressionnant, et ça fait de lui le jeu le plus vendu du Royaume-Uni en 2023, au niveau des ventes physiques. Pendant longtemps, ce fut la franchise FIFA (aujourd'hui EA FC) qui occupait cette place. L'une des seules fois où elle fut détrônée, c'était en 2013 à cause de GTA 5. Elle a ensuite écrasé la concurrence pendant 10 ans, avant l'entrée en scène d'Hogwarts Legacy. Du coup, on peut le dire sans trop se mouiller, c'est historique. Une chose est sûre, ça ne risque pas d'arriver à nouveau de sitôt.

Une belle réussite aux USA

Ce n'est pas la première fois qu'Hogwarts Legacy crée la surprise. En novembre 2023, aux USA, il a mis une vitesse à Call of Duty Modern Warfare III dans le classement des ventes physiques et numériques. En temps normal, ce sont plutôt des licences culte comme celles appartenant à Rockstar Games qui parviennent à accomplir une telle prouesse. Mais rien n'est impossible pour la production d'Avalanche Software, et elle le démontre bien. On imagine quand même que Noël a dû bien aider à booster les ventes.

On pourrait même aller jusqu'à dire que c'était stratégique. L'édition Switch a été déployée en novembre, pile dans la période où on commence à faire ses cadeaux pour la famille. Du coup, bien qu'il y ait un grand écart entre elle et la version PS5, son impact fut sans doute important. Ceci dit, Hogwarts Legacy sur la machine de Big N n'a pas fait autant l'unanimité. Le titre a souffert de nombreux problèmes techniques à son arrivée. Une partie d'entre eux ont normalement été corrigés avec l'ajout d'une grosse mise à jour.