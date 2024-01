Hogwarts Legacy, même s'il fut l'objet de nombreux débats, est un succès indéniable. Il a attisé la curiosité de tout le monde, que ce soit les fans de la franchise Harry Potter ou les néophytes. Donc forcément, ses chiffres de vente sont plutôt impressionnants. Mais là, on nous a rapporté une information encore plus stupéfiante. Le jeu d'Avalanche Software vient de surpasser une certaine franchise, et ce n'était pas arrivé depuis longtemps. En fait, on pourrait même dire qu'il a marqué l'histoire.

Hogwarts Legacy écrase Call of Duty : Modern Warfare III

En 2023, aux Etats-Unis, plusieurs licences se sont affrontées au classement des meilleures ventes physiques et numériques. Dans le haut du panier, on retrouvait Marvel's Spider-Man 2, Tears of the Kingdom, Madden NFL 24, mais surtout, Hogwarts Legacy et Call of Duty : Modern Warfare III. Les deux titres se sont retrouvés au coude-à-coude tout au long de la fin de l'année, et on a maintenant le nom du jeu le mieux vendu dans ce pays précis. Vous l'aurez bien compris, ce n'est pas le dernier-né d'Activision qui a remporté la victoire.

Aux Etats-Unis, c'était devenu une tradition de voir Call of Duty arriver dans le top des ventes. Et prendre sa place, ce n'est pas une mince affaire. En soi, ça s'est déjà produit, mais il faut voir les productions qui y sont arrivées. C'était GTA 5 et Red Dead Redemption 2, deux véritables titans. Pourtant, Hogwarts Legacy est finalement parvenu à mettre une vitesse au FPS, ce qui n'est rien de moins qu'historique. En vérité, on le sentait déjà venir, puisqu'il avait dépassé la célèbre franchise en novembre.

Pour continuer à vous donner une idée de l'ampleur de cette prouesse, sachez que ce n'était pas arrivé depuis 2008 (et ça ne va probablement pas se reproduire de sitôt). N'oubliez pas qu'on parle bien d'un score établit aux Etats-Unis, et non partout dans le monde. Cela n'en reste pas moins bluffant, mais c'est tout de même important de le préciser. Pour information, Hogwarts Legacy a cumulé plus de 22 millions d'exemplaires écoulés en 2023, 12 millions au premier mois de son lancement. Difficile de se mesurer à lui.

Un bel avenir pour la franchise

Au vu d'un tel score pour Hogwarts Legacy, Warner compte bien rentabiliser sur l'univers d'Harry Potter. D'autres jeux vont également voir le jour, et on pense notamment à Quidditch Champions, un titre orienté multijoueur qui s'annonce fort prometteur. Quant à la suite, il va falloir être patient, puisqu'elle n'arrivera pas avant plusieurs années. Quoi qu'il en soit, David Haddad, président de Warner, a d'ores et déjà teasé les nombreux projets en cours chez la firme auprès de Variety. Ils « permettront aux fans de faire partie de cet univers, de ces histoires et de ces personnages avec toujours plus d'immersion ». On a hâte de voir de quoi il en retourne.