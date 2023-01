Hogwarts Legacy ne cesse de faire parler de lui en bien ou en mal. Mais aujourd'hui on est plus plutôt du coté de la crispation.

Le très attendu Hogwarts Legacy semble fasciner les foules, il faut bien admettre que l'univers Harry Potter est un véritable rouleau compresseur en terme de fan-base et cela malgré les accusation à l'encontre de son autrice J. K. Rowling. Et quand un jeu est très attendu, tout est sujet à crispation. Ainsi donc, on peut apprendre qu'une récente nouvelle est en train de sérieusement irriter les fans. Explications.

Hogwarts Legacy, la quête exclusive qui ne passe pas

Si il y a bien quelque chose que les joueurs n'aiment pas, c'est le contenu exclusif à une console de jeu. En l'occurrence dans ce cas précis à la PlayStation. En effet, la communauté de joueurs de Hogwarts Legacy sur les consoles de Sony recevront du contenu exclusif sous forme d'une quête spéciale.

Certains fans dont cet utilisateur Reddit connu sous le nom d'awais142, se demandent pourquoi les propriétaires de PlayStation obtiendront un contenu exclusif pour Hogwarts Legacy appelé "The Haunted Hogsmeade Shop", qui comprend un donjon, une boutique et des articles cosmétiques. Un contenu qui semble d'ailleurs volontiers tourné vers l'horreur comme en témoigne cette première image sur le sujet, ce qui aurait pu faire plaisir à beaucoup de monde.

Une annonce de quête exclusive en grande pompe.

Le dit contenu exclusif finira d'ailleurs par arriver sur d'autres plateformes un an après la sortie de Hogwarts Legacy. C'est long à attendre dans le cadre d'une sortie de jeu vidéo. Et surtout bonne chance pour éviter les spoilers et ne pas se gâcher la surprise.

Pour de nombreux joueurs, les exclusivités dans le temps continueront d'être un phénomène déroutant qui rajoutent un argument en plus dans la Guerre des Consoles et qui apporte surtout un grain de sable supplémentaire dans l'entente entre tous les joueurs. En effet, difficile de faire la paix avec son voisin quand celui-ci est plus avantagé que vous.