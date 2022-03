Le State of Play réservé à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a provoqué plus d'une bouffé de chaleur chez les fans. Mais malgré tout le positif qui a pu ressortir de cette présentation, certains ont cru apercevoir des mécaniques cachées derrière un paywall et potentiellement un multi. Afin d'éviter toute mauvaise pub avant la sortie, Warner Bros. Interactive Entertainment et Avalance Software (Disney Infinity) ont clarifié les choses.

Une expérience solo, pas de co-op ou de multijoueur

Hogwarts Legacy s'annonce, sur le papier, comme la "simulation" Harry Potter rêvée par beaucoup. Après ses 14 minutes de gameplay et multiples infos, le jeu a adressé une foire aux questions sur son site officiel. Parmi les interrogations, on retrouve celle sur la présence d'un multijoueur et que certains se rassurent, c'est bel et bien un jeu solo uniquement.

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard proposera-t-il le jeu en ligne ou en coopération ? Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est une expérience solo et ne propose pas de système de jeu en ligne ou en coopération.

Bien qu'il n'y ait pas de multijoueur, vous ne serez pas seuls dans cette aventure. Des compagnons vous escorteront dans vos péripéties qui ne se cantonneront pas qu'à explorer l'école. Vous pourrez notamment vous rendre dans le village de Pré-au-Lard pour acheter de l'équipement, mais gare aux sorciers !

Hogwarts Legacy : pas de microtransaction

Au cours de la vidéo de gameplay, on a pu entrevoir la Salle sur Demande et notamment l'élaboration de plantes. Mais comme on peut le constater ci-dessous, confectionner des ressources pourra prendre du temps.

Il n'en a pas fallu plus aux internautes pour redouter des microtransactions qui permettraient d'accélérer bien plus rapidement le processus. Chandler Wood, community manager à Avalanche, et la FAQ sont formels : "Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard n'inclut aucun achat en jeu ni aucune microtransaction".

Une crainte légitime ? Oui car La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre, une production Warner, contenait des microtransactions abusives depuis supprimées. L'éditeur semble donc avoir retenu la leçon.

Hogwarts : L'Héritage de Poudlard sera disponible fin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.