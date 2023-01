Warner Bros. Games et le studio Avalanche Software ont donc annoncé le casting vocal du RPG d'action en monde ouvert Hogwarts Legacy, et celui est plus qu'impressionnant. Avec notamment le retour d'un des comédiens de la saga Harry Potter. Rien que ça ainsi qu'une star du film Mission Impossible.

5 étoiles pour Hogwarts Legacy

On retrouve donc :

jouera le rôle d'un autre élève de chez Serdaigle. L'acteur est une star du cinéma indien. Jason Anthony jouera le rôle du fantôme de la maison Gryffondor, également connu sous le nom de Sir Nicholas. C'est le doubleur officiel de Sonic entre 2005 et 2010. Il va aussi jouer le rôle de l'emblématique Choixpeau, bien connu des fans de Harry Potter.

Pour mémoire, Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février 2023.