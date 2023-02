Dans quelques jours les Potterheads pourront prendre le train direction Poudlard. La sortie de Hogwarts Legacy se rapproche à grands pas, tout comme l’accès anticipé de 72H réservé à celles et ceux qui auraient craqué pour l’Édition Deluxe. En amont de son lancement, Warner Bros diffuse une ultime bande-annonce pour donner un dernier grand frisson aux fans avant le grand jour.

Le trailer de lancement de Hogwarts Legacy dévoilé

Hogwarts Legacy est presque là. Disponible le 10 février prochain, le jeu se déroulant dans l’univers d’Harry Potter n’en finit plus de faire parler de lui. En dehors de la polémique dans laquelle il est impliqué à cause des propos à caractère transphobes de J.K Rowling, l’adaptation s’est déjà retrouvée dans les mains de quelques joueurs s’étant empressés de diffuser des leaks sur la Toile. Le flot massif de fuites laissait par ailleurs entrevoir une durée de vie généreuse pour le monde ouvert. Le commun des mortels devra néanmoins patienter encore quelques jours et Warner Bros leur offre une dernière mise en bouche avant le grand départ pour Poudlard.

La bande-annonce de lancement de Hogwarts Legacy vient d’être publiée, le tout en 4K histoire de se montrer sous son plus beau jour. L’occasion pour Avalanche Software de rappeler le contexte du jeu qui fait office de préquelle aux romans et aux films. L’histoire suit un ou une apprenti sorcière qui rejoint la prestigieuse école en cours de la cinquième année dans les années 1800. Des ajustements seront faits pour que le nouvel élève puisse rattraper son retard ce qui se traduit en jeu par tout un tas de mécaniques propres aux RPG en monde ouvert.

Pour mémoire, Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series et PC. Les versions Switch, PS4 et Xbox One arriveront quant à elles plus tard dans l’année. On rappelle par ailleurs qu'un événement exceptionnel se tiendra à Paris pour célébrer la sortie du jeu.