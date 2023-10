L'éditeur de Hogwarts Legacy a dévoilé le poids de la version Switch du jeu, et celui du patch Day 1 qui l'accompagne. Et ça ne plaît clairement pas à tous les joueurs. Quelques-uns sont même furieux.

Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard fut l'objet de nombreuses attentes de la part des joueurs. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut plonger dans l'univers de Harry Potter dans un jeu aussi complet que celui-ci. Néanmoins, tout le monde n'a pas eu la chance de l'avoir dès le 10 février 2023. En effet, celles et ceux qui souhaitent l'obtenir sur Nintendo Switch doivent encore patienter jusqu'au 14 novembre prochain. Cette version est crainte par beaucoup de joueurs, et ce n'est pas la dernière nouvelle en date qui va les rassurer.

Hogwarts Legacy sur Switch inquiète les fans

L'édition Switch inquiète la communauté depuis son annonce. La raison est simple, certains ne voient pas comment Hogwarts Legacy pourrait tourner dessus, d'autant que le titre a déjà du mal sur des PC assez performants. Alors qu'en sera-t-il alors de la console hybride ? Pour l'instant, impossible de le savoir. Par contre, Warner Bros Games a fait une révélation qui préoccupe les joueurs. La taille du jeu, en version physique et numérique, a été dévoilée. La cartouche pèsera « environ 7 Go ». Jusqu'ici, rien de dramatique, mais on nous apprend qu'il y aura également un patch day one assez conséquent à télécharger.

Ce dernier a un poids de 8 Go. Il est donc plus lourd que la cartouche permettant d'installer Hogwarts Legacy. Il faut ainsi prévoir 15 Go d'espace afin d'installer le jeu. De plus, si on souhaite ajouter une langue supplémentaire via un pack, il faut compter 1.5 Go d'espace pour chacune d'entre elles. Cette information nous vient du site Portkey Games, label de Warner Bros, et elle n'a clairement pas plu aux joueurs.

« C'est inacceptable, absurde, plusieurs mois d'attente pour avoir une version physique complète, et il nous donne un patch day one de 8 Go à installer », « Les 15 Go pourraient largement tenir sur une cartouche Switch », peut-on notamment lire partout sur Internet. Pour beaucoup, l'incompréhension est au rendez-vous. Les fans ne comprennent pas le fait que le patch day one soit plus lourd que la cartouche de Hogwarts Legacy. Certains disent que ce n'est même plus une mise à jour : c'est l'autre moitié du jeu qu'il faut installer.

Une image de la version Nintendo Switch

Des premières images qui rassurent ?

Ce n'est donc pas une nouvelle qui va calmer les craintes de la communauté à propos de la version Nintendo Switch. D'ailleurs, celle-ci avait récemment fait parler d'elle pour une autre raison. Effectivement, les précommandes ont été ouvertes sur le Nintendo eShop, et elles étaient accompagnées de quelques images inédites. La qualité graphique a pris un coup, c'est sûr, mais les retours n'ont pas été trop durs envers ces captures d'écran. Le « downgrade » se voit, mais nous parlons quand même d'une version Nintendo Switch d'un jeu comme Hogwarts Legacy. Si on le regarde sous cet angle, on peut dire que les graphismes s'en sortent à bon compte.