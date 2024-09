Hogwarts Legacy, le jeu qui nous plonge dans l’univers magique de Poudlard, s’offre un coup de jeune avec la sortie de la PS5 Pro. Mais la vraie question est : ces améliorations valent-elles vraiment les 799 euros demandés ? Faisons le point sur ce que la PS5 Pro apporte à ce jeu déjà très apprécié.

Hogwarts Legacy est-il vraiment plus joli ?

Grâce à la PS5 Pro, Hogwarts Legacy bénéficie de technologies avancées comme le ray tracing et la mise à l’échelle PSSR (PlayStation Super Resolution). Résultat : des ombres plus réalistes, des reflets améliorés, et des distances d’affichage plus grandes. Le monde devient encore plus immersif. En mode Fidélité, le jeu propose une expérience à 30fps avec des détails visuels renforcés, tandis que le mode Performance assure un 60fps fluide avec une résolution plus élevée. Bref, tout semble plus net et plus agréable à l’œil.

Le ray tracing est particulièrement impressionnant. Il améliore l’éclairage et les reflets dans des environnements comme la Forêt interdite ou les cachots de Poudlard. De plus, grâce au PSSR, le jeu atteint une qualité proche de la 4K, sans pour autant sacrifier la fluidité. Vous pouvez donc explorer ce vaste monde magique avec des détails encore plus poussés.

Un gros point noir

Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ?Il est important de souligner un point frustrant : le mode Fidélité de Hogwarts Legacy sur PS5 Pro, bien qu’il offre des améliorations visuelles impressionnantes grâce au ray tracing, se limite à 30fps. Pour une console qui avoisine les 800 euros, c'est assez décevant. En 2024, avec l'essor des écrans à haute fréquence de rafraîchissement et l'importance de la fluidité dans l'expérience de jeu, proposer un mode à 30fps, même en échange de graphismes améliorés, semble un compromis difficile à justifier. À ce prix-là, les joueurs s’attendent à une fluidité exemplaire dans tous les modes, sans avoir à choisir entre performances et qualité d’image. C’est un point faible qui pourrait refroidir ceux qui recherchent une expérience de jeu à la fois immersive et fluide.

Le jeu sera évidemment plus beau, mais l'idée de faire encore des compromis reste tout de même assez gênant quand on dépense une telle somme d'argent.

