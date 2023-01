Hogwarts Legacy est un jeu très attendu si ce n'est le plus attendu par les joueurs pour l'année 2023. Le titre d'Avalanche Software est d'ailleurs numéro 1 dans la liste de souhaits des joueurs sur Steam, bien devant un déjà très convoité Starfield. Bref ça sent très bon en terme de ventes. Reste à voir si la qualité vidéoludique suivra la grosse attente, notamment au niveau du gameplay qui est attendu au tournant. Dans ce contexte, le jeu Harry Potter prend ses aises avec un événement magique parisien.

Hogwarts Legacy dans Paris

Pour patienter jusqu'à la sortie de Hogwarts Legacy qui est prévue pour le 10 février 2023, l'éditeur Warner organise un événement à Bercy Village. À cette occasion, le lieu sera redécoré aux couleurs du jeu et proposera aux fans de découvrir différentes installations, comme la réplique de la calèche qui emmène le joueur à Poudlard dans le jeu (et les films), ou encore l’Hippogriffe d’Onyx grandeur nature. On devrait donc retrouver plusieurs éléments décoratifs un peu partout dès la sortie de Métro. Mieux, le cinéma UGC Ciné Cité Bercy proposera un grand marathon Harry Potter où les 8 films seront projetés . Le jeu (ou du moins une partie) sera même jouable sur place via plusieurs bornes.

Bercy Village en temps normal