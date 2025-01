En 2023, la planète gaming s'envolait pour une immersion magique dans le monde des Sorciers. Avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Avalanche Software est parvenu à créer une aventure inédite dans l'univers de Harry Potter. Captivante par endroit, l'histoire montrait aussi ses limites. Mais, celles-ci s'apprêtent à voler en éclat grâce à une toute nouvelle mise à jour. Ça arrive très bientôt !

Un sortilège de métamorphose s'abat sur Hogwarts Legacy

À sa sortie, Hogwarts Legacy a été un succès monumental. Encore aujourd'hui, les joueuses et les joueurs sont présents et font vivre le jeu d'Avalanche Software. Cependant, cela n'empêche pas une part du public de regretter que ce premier opus — un Hogwarts Legacy 2 étant déjà en marche — n'ait pas poussé l'expérience magique plus loin… Mais ce temps pourrait bien être révolu !

Les équipes derrière Hogwarts Legacy viennent d'annoncer la nouvelle : le jeu va accueillir le 30 janvier une nouvelle mise à jour qui va changer la donne sur PC. Ce jeudi, un support officiel et gratuit pour les mods sera disponible sur le jeu ! Cela veut que les PCistes pourront modifier leur jeu avec des créations officielles ou de personnes tiers pour redéfinir votre expérience ludique.

Et Avalanche Software n'a pas fait les choses au hasard. Le studio confie avoir travaillé avec des créateurs de mods expérimentés pour que les joueuses et joueurs PC puissent profiter d'un tas de contenu dès le lancement de la mise à jour du 30 janvier. Sur son compte X.com, la plateforme spécialisée CurseForge a d'ores et déjà partagé la nouvelle, dévoilant ainsi son partenariat avec Warner Bros. Games.

Des possibilités décuplées par les mods dans L'Héritage de Poudlard

La vidéo de présentation de la mise à jour PC Modding de Hogwarts Legacy donne déjà une petite idée des nouveautés qui seront rendues possibles. Un tas de personnalisations esthétiques seront accessibles. Cela concerne aussi bien les couleurs de cheveux que votre destrier. Ainsi, vous pourrez troquer votre traditionnel balai contre un aspirateur ou, pourquoi pas, un dragon !

Mais ce n'est là qu'une toute petite part de ce que cette nouvelle update permettra. De fait, les mods vont au-delà de la dimension esthétique. Grâce à ce nouveau support, les créatrices et créateurs vont pouvoir intégrer de nouvelles missions et de nouvelles manières de jouer à Howgarts Legacy.

Ainsi, un tas nouvelles missions vont pouvoir être imaginées et ajoutées au jeu. Avalanche Software présente par exemple des donjons remplis d'ennemis à combattre ou encore une nouvelle quête de chasse de créatures. Et « ce n'est que le début », précise le studio. Attendez-vous à toutes sortes de nouveautés à l'avenir. On peut déjà imaginé un mod multijoueur voire, ce dont beaucoup rêvaient pour le jeu initial, la possibilité de jouer au Quidditch !

Notez que pour profiter des mods sur Hogwarts Legacy, vous devrez relier votre compte Epic ou Steam à votre compte Warner Bros. Games. Pour ce faire, il suffit de passer par le site officiel de l'éditeur. Enfin, aucune information n'a pour le moment été donnée pour une éventuelle extension du kit de créateur sur console. Mais croisons les doigts pour qu'un maximum de joueuses et de joueurs y aient droit à termes.