Hogwarts Legacy continue de se mettre peu à peu à jour, avec ici un petit mais important patch visant à rendre la vie à Poudlard plus stable qu'auparavant.

Deux semaines après la précédente mise à jour visant absolument toutes les plateformes, ce nouveau patch d'Hogwarts Legacy vise quant à lui exclusivement le PC, mais devrait lui faire beaucoup de bien. Voyons le sort qu'a réservé Avalanche Software à cette version spécifique de Poudlard.

Une mise à jour apportant plus de stabilité sur PC à Hogwarts Legacy

Plus d'un an après une sortie magique pour Avalanche Software et Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy a encore quelques sorts dans son grimoire. En juin dernier, il recevait notamment une mise à jour massive avec son lot de nouveautés. Celle qui nous intéresse aujourd'hui ne dispose pas d'une telle envergure, mais devrait malgré tout faire du bien à la version PC.

Dans certains cas, Hogwarts Legacy pouvait connaître sur cette dernière un nombre inquiétant de crashes intempestifs, en raison de problèmes de fuite de mémoire. Cette nouvelle mise à jour vient donc corriger cette erreur critique visant principalement les cartes graphiques NVIDIA RTX 40, sous Windows 11, pour le bien des élèves PCistes, en attendant éventuellement sa suite. Vous trouverez en détail ci-dessous la note de ce hotfix, version 1235957 ci-dessous, traduit de l'anglais par nos soins.

Notes de correctif - 25/07/2024 (PC)

Version de la build – 1235957

Notes du développeur : Il s'agit d'un correctif destiné uniquement au PC, visant à résoudre les crashes critiques que les utilisateurs peuvent rencontrer en raison de fuites de mémoire et d'une utilisation non valide du pointeur partagé lors du lancement d'Hogwarts Legacy sur des cartes graphiques prenant en charge la génération de frames et l'activation de HAGS (Hardware-Accelerated GPU Scheduling).

PC

Stabilité

Correction d'instances où des fuites de mémoire et une utilisation non valide du pointeur partagé ont été détectées lors du lancement sur des cartes graphiques prenant en charge la génération de frames avec HAGS (Hardware-Accelerated GPU Scheduling) activé

Correction d'un cas où l'achat d'un balai chez Spintwitches entraînait la réinitialisation du décompte des ingrédients.

Source : Site officiel d'Hogwarts Legacy