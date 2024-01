Avalanche Software et Warner Bros Games donnent des nouvelles d’Hogwarts Legacy et elles sont très bonnes. Du nouveau arrive dans le jeu cet été, avec une petite surprise pour les joueurs de certaines plateformes.

On ne dirait pas comme ça, mais cela fait presque un an qu’Hogwarts Legacy est sorti sur consoles et PC. Le jeu s'inscrivant dans l’univers d’Harry Potter a été un véritable succès commercial, à défaut d’avoir fait l’unanimité chez les critiques. Le titre en monde ouvert n’aura peut-être pas eu de distinctions lors des Game Awards 2023 et autres cérémonies, mais il a été en tête des ventes l’année dernière dans de nombreux pays, au point de parvenir à éjecter Call of Duty de son trône. À l’approche de cet anniversaire symbolique, Warner Bros Games fait une petite annonce surprise.

Du nouveau arrive pour Hogwarts Legacy

Les joueuses et les joueurs auront bientôt une bonne raison de retourner à Poudlard. Depuis son lancement en février dernier, Hogwarts Legacy s’est montré bien timide, que ce soit en termes de mises à jour, de nouveautés ou même de contenus. Nombreux sont celles et ceux à attendre une extension pour prolonger l’aventure et ce sera peut-être le cas cette année. S’il ne fait pas mention directe de DLC, Warner Bros Games a pris la parole ce vendredi 26 janvier pour promettre des nouveautés cette année.

Cela commencera avec la mise à disposition de la quête « Occupe-toi de ton Chaudron », qui était jusqu’alors réservée aux joueurs PS5 et PS4. L’exclusivité prenant fin, elle sera disponible gratuitement pour tout le monde cet été. À cette même période, l’éditeur promet « des mises à jour et fonctionnalités supplémentaires pour Hogwarts Legacy ». Pas plus de détails pour le moment, Warner indiquant simplement que de nouvelles informations seront communiquées les prochains mois. Les élèves de Poudlard n'ont pas caché leur joie, eux qui réclamaient du contenu inédit depuis quelques mois maintenant.

Alors que nous approchons du premier anniversaire d'Hogwarts Legacy, nous voulions faire savoir à notre communauté que le contenu exclusif PlayStation sera disponible sur les autres plateformes plus tard cet été, ainsi que des mises à jour et des fonctionnalités supplémentaires pour le jeu. Restez à l'écoute dans les mois à venir pour plus de détails sur ce qui arrive dans Hogwarts Legacy cette année.

Un DLC à venir ?

Le suivi du jeu devrait donc être assuré en 2024, et ces quelques mots ont suffi à relancer les rumeurs autour d’un DLC. Impossible de savoir ce qu’il en est réellement, même si Avalanche Software a été formel sur le cas du Quidditch : ça n’arrivera pas. Les sorciers en herbe peuvent au moins s’attendre à de nouvelles quêtes, sans doute des objets in-game inédits et quelques nouveautés supplémentaires. Ça semble en tout cas assez conséquent pour qu’il faille attendre cet été. Alors est-ce que ce sera vraiment une grosse mise à jour qui accompagnera un DLC comme avec Cyberpunk 2077 Phantom Liberty par exemple ? Il n’y a plus qu’à patienter pour le découvrir, mais Avalanche Software avait commencé à gonfler ses rangs dernièrement. Peut-être pour une suite inévitable, et pour préparer ce nouveau contenu. Wait and see comme on dit.

Et vous, quelles nouveautés aimeriez-vous voir arriver dans Hogwarts Legacy ?