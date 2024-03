Hogwarts Legacy a été l'un des gros cartons de 2023. Pas étonnant donc qu'Avalanche Software et Warner Bros. se penchent sur l'avenir de la franchise.

À ce titre, Warner Bros. Discovery a récemment publié des offres d'emploi, à la recherche de personnes sur des postes majeurs en vue de participer au développement d'un nouveau projet AAA. Une suite à venir pour Hogwarts Legacy ? Voyons ce que ces offres ont de potentiellement excitant à nous dire.

Hogwarts Legacy recrute de nouveaux professeurs

Alors que la tendance chez les studios est en ce moment plutôt aux licenciements, tel n'est pas le cas pour l'équipe derrière Hogwarts Legacy. Véritable carton, le jeu a été l'un des mieux vendus de l'année 2023. Il n'en fallait pas plus pour Warner Bros., qui compte donc bien capitaliser sur ce succès et développer sa nouvelle franchise aux œufs d'or. Le géant américain recrute ainsi sur des postes majeurs en ce sens.

La page officielle des recrutements chez Warner Bros. Discovery s'est de fait récemment étoffée. Parmi les offres qui ont retenu notre attention, nous trouvons celle pour un lead artiste technique. Celle-ci détaille les missions attendues sur ce poste : « Nous recherchons un Lead Artiste Technique avec une grande expérience sur Unreal et Python/C++ pour rejoindre notre studio à Salt Lake City. Vous ferez partie d'une équipe agile d'artistes techniques armés des dernières technologies de développement sur un titre AAA de gros calibre ».

Une suite plus ambitieuse en vue pour Hogwarts Legacy ?

En lisant « titre AAA de gros calibre », on ne peut forcément pas s'empêcher de penser à une suite pour Hogwarts Legacy. Rappelons à ce sujet que la fin du premier jeu laissait peu de place pour un DLC ou une extension. D'autant que l'offre semble parler d'un véritable projet à part entière. L'heureux élu à ce nouveau poste devrait donc travailler, si ce n'est sur une suite, au moins un spin-off.

Quoi qu'il en soit, les fans d'Hogwarts Legacy premier du nom devraient être excités par les attentes de Warner Bros. pour ses prochains candidats. L'entreprise porte en effet une certaine emphase sur la créativité attendue par ses futurs employés : « Les candidats doivent pousser la créativité avec la liberté d'essayer de nouvelles choses et offrir le meilleur dans leur travail. Ils doivent délivrer la meilleure expérience et anticiper ce que les fans attendent ».

Il semblerait ainsi que Warner Bros. couve de grandes ambitions pour ses prochaines productions dans le monde magique d'Harry Potter. Aussi bon était-il, Hogwarts Legacy manquait parfois d'activités originales. L'amour du studio pour Poudlard et le monde magique de J.K. Rowling était cependant incontestable. Maintenant que les bases ont été bien posées, espérons que leur prochaine production se permettra plus de folies de sorcier, pour le plus grand plaisir d'une immense communauté de fans.