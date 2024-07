Hogwarts Legacy se met une nouvelle fois à jour et cette fois il corrige plein de bugs franchement gênants. Et pourtant, la mise à jour n'est pas bien grosse.

Hogwarts Legacy reçoit un nouveau patch sur la plupart de ses versions dans le but d’améliorer une fois encore ses performances. Après nous avoir déjà gratifiés de grosses mises à jour avec parfois du contenu gratuit, le jeu s’optimise pour rendre son expérience la plus agréable possible. On ne va pas aller se plaindre. Pas de chichis, ni d’ajouts majeurs cette fois, mais une mise à jour plutôt classique avec son lot de correctifs.

Un petit patch pour Hogwarts Legacy qui corrige de gros problèmes

Un patch plutôt mince donc mais qui va a l'essentiel. On notera par exemple la correction de plusieurs bugs franchement gênants pour ne pas dire carrément entravant. On pense notamment à celui qui empêchait tout bonnement de débloquer certains objets, des soucis d’artefacts visuels sur PC ou encore des bugs dans la localisation avec certaines langues.

Le mode photo d'Hogwarts Legacy est lui aussi optimisé d’ailleurs puisqu’entre les problèmes avec les options qui ne fonctionnaient pas correctement, et les pépins visuels, c’était parfois compliqué de prendre de jolis screenshots. Ça devrait désormais être réglé. Enfin, les crashs sur PS5 devraient enfin s’arrêter une bonne fois pour toutes puisque Massive a finalement trouvé le problème et l’a corrigé. Il s’avère que c’était le ray tracing qui posait quelques soucis en mode fidélité.

Notes de patch du 12 juillet 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.

(Notes de patch traduite en français par nos soins)

Général

DLC : Correction du cas où le balai Foudre Noire ne pouvait pas être obtenu en continuant une partie après avoir téléchargé et installé le dernier patch d'Hogwarts Legacy. HL-18766

Localisation : Correction de la traduction arabe incorrecte dans le message de récompense contextuel de certains objets.

: Mode photo : Correction des cas où l’option CACHER LES PNJ ne fonctionnait pas avec certains élèves, dragons, détraqueurs. Correction des cas où l'absence de collision permettait aux joueurs de voir à travers les plafonds des donjons.

:

Version PS5 d'Hogwarts Legacy

Stabilité : Correction du cas où l’activation du mode Fidélité en activant le ray tracing provoquait éventuellement le crash du jeu. HL-18650

: VFX : Correction des effets visuels manquants pour le sort de combat Diffindo. HL-18683

:

Xbox Series

UI : Correction du cas où une pixellisation sous forme de points noirs apparaissait dans les menus du guide de terrain ou de la carte. HL-14146

: Stabilité : Correction du cas où le jeu se bloquait pendant le combat contre le boss Fastidio. HL-19030

:

Version PC d'Hogwarts Legacy

UI : Correction du cas où l’utilisation du filtre Portrait en mode Photo causait des artefacts visuels indésirables. HL-19082

: Compatibilité : Correction du cas où une surexposition de l’éclairage se produisait après la mise à jour des pilotes NVIDIA vers la version 555.99. HL-18678

:

Vous pourrez trouver l'intégralité des notes de patch sur le site officiel de Hogwarts Legacy. Pour rappel, même si le patch ne s'intéresse qu'aux version PS5, Xbox Series et PC, le jeu est également disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Source : site officiel Warner