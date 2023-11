Cette année, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'est enfin laissé approcher par les fans de la franchise Harry Potter. C'était l'opportunité pour eux d'explorer une nouvelle facette de l'univers de J.K. Rowling, et le résultat fut à la hauteur des attentes. Cela dit, tout le monde n'a pas pu en profiter. Le jeu est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais pas sur Nintendo Switch. Son arrivée sur la machine de Big N était programmée à une date ultérieure et elle a été l'objet de nombreuses inquiétudes. Et comme prévu, nous avons eu un premier trailer dévoilant cette nouvelle version. C'est normalement le moment d'avoir la réponse à la question qui brûle les lèvres de tous : est-ce qu'il tourne bien ?

Hogwarts Legacy sur Switch, réussite ou échec visuel ?

En fait, ce n'est pas vraiment une grande première si vous avez suivi un peu l'actualité autour du jeu. Il y a eu un leak de gameplay qui nous est venu d'un joueur s'étant procuré Hogwarts Legacy avant sa sortie sur Switch. Cette dernière est programmée pour le 14 novembre prochain, mais certains arrivent tout de même à mettre la main dessus. L'homme derrière la fuite n'a pas hésité à capturer une courte vidéo en mode portable. Seulement voilà, c'était un peu dur de juger le résultat, puisqu'on voyait ça de loin. Néanmoins, les fans se sont montrés soulagés.

Pour cause, même si on a perçu un retard d'affichage sur les arbres, ça semblait tourner correctement. Toutefois, ce constat devait être nuancé. Le leaker a montré le début du jeu, c'est-à-dire l'introduction. À ce moment-là, on n'a pas encore affaire au monde ouvert de Hogwarts Legacy, à des séquences dites « chargées » ou à des combats endiablés. Mais maintenant, nous avons l'occasion de voir une bande-annonce officielle de la version Nintendo Switch. Cependant, une fois encore, des doutes persistent.

Sur le papier, le trailer fait une bonne impression. Certes, le « downgrade » se fait ressentir, mais c'est une prouesse qui reste à saluer. Nous parlons d'un titre très gourmand comme Hogwarts Legacy qui, contre toute attente, a réussi à arriver sur la console hybride. En bref, les graphismes ne s'en sortent pas trop mal, et les cinématiques ont l'air de se jouer sans problème. Malheureusement, il n'y a pas de gameplay à l'horizon. Impossible de connaître l'état du framerate lors d'une balade à Poudlard ou lors d'un affrontement féroce. C'est dommage, et ça ne va pas aider à calmer les craintes de la communauté.

Une cartouche qui a fait polémique

La version Nintendo Switch d'Hogwarts Legacy a fait parler d'elle pour diverses raisons, et récemment, elle a fait polémique. En effet, la cartouche pèsera « environ 7 Go », et le patch day 1 ne sera pas disponible dedans. Il faudra le télécharger en plus, en sachant qu'il faudra prévoir 8 Go pour l'installer. Les protestations des joueurs n'ont pas tardé à se faire entendre : « C'est inacceptable, absurde, plusieurs mois d'attente pour avoir une version physique complète, et il nous donne un patch day one de 8 Go à installer »; Les 15 Go pourraient largement tenir sur une cartouche Switch », a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux.

De plus, le leaker du gameplay de la version Switch a confirmé que le patch day 1 n'était pas présent. Le débat va sans doute repartir de plus bel chez les joueurs. Hormis cette information peu réjouissante, du contenu gratuit a intégré Hogwarts Legacy, mais il est uniquement accessible aux détenteurs de l'édition PC. Pas de bol pour les autres, qui ne pourront même pas profiter d'un DLC, comme l'avait déclaré les développeurs. « Nous avons été vraiment occupés sur le fait de donner vie à Hogwarts Legacy, alors pour le moment, il n’y a aucun plan concernant un DLC ».