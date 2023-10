Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est sorti le 10 février dernier et ce fut un franc succès. Forcément, les fans d'Harry Potter n'allaient pas manquer l'occasion de replonger dans cet univers qu'ils aiment tant. Le jeu est arrivé sur différentes plateformes, néanmoins, la Nintendo Switch n'a pas eu la chance d'accueillir le titre d'Avalanche Software. Du moins, les détenteurs de la console de Big N allaient devoir attendre le 14 novembre avant de pouvoir y jouer. Face au silence radio autour de cette version, certains pensaient qu'elle serait repoussée, mais ça y est, les premières images d'Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch sont enfin tombées.

La version Switch de Hogwarts Legacy divise

L'édition Nintendo Switch de Hogwarts Legacy a soulevé de nombreuses interrogations. Bon nombre de joueurs ne voyaient pas comment la machine allait pouvoir faire tourner correctement le jeu. L'un des arguments avancés était que celui-ci avait déjà du mal à tourner sur des PC assez performants tant il est gourmand. Qu'en sera-t-il donc de la la console hybride ? Eh bien, nous pouvons maintenant nous faire une première impression. En effet, les précommandes viennent d'ouvrir sur le Nintendo eShop, et elles sont accompagnées de quelques images inédites.

Sans surprise, nous avons affaire à une grosse baisse de qualité graphique. Rien d'anormal pour une version Nintendo Switch d'un jeu aussi massif. Cela étant, les fans sont tout de même divisés. Sur les réseaux sociaux, une partie d'entre eux n'a pas hésité à dire qu'ils trouvaient le rendu « terrible ». D'autres sont plus nuancés dans leur propos. Certes, le « downgrade » se fait bien ressentir, mais pour une version Nintendo Switch d'un titre comme Hogwarts Legacy, les graphismes ne s'en sortent pas trop mal. Ceci dit, le plus important reste à prouver. On ne sait pas encore si le jeu sera fluide sur cette console, et s'il ne sera pas victime de bugs en tout genre. Il faut attendre sa sortie pour en avoir le cœur net, ou au moins une bande-annonce pour voir un peu mieux ce qu'il a dans le ventre.

La suite en approche ?

La succès commercial et critique de Hogwarts Legacy laisse peu de place au doute quant à une potentielle suite. On rappelle que le jeu a généré plus d'1 milliard de dollars, ce qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, cela fait plusieurs mois que Avalanche Software publie des offres d'emploi pour un « jeu AAA non annoncé ». La rumeur a repris du poil de la bête lorsqu'un insider a déclaré qu'Hogwarts Legacy 2 existait bel et bien. La source davantage spécialisée dans les rumeurs cinéma sur Marvel et DC, expliquait que « des sources ont confirmé qu'une suite d'Hogwarts Legacy est en cours ».

Si cela s'avère, ce ne sera pas vraiment une grande surprise. Le deuxième opus est probablement en train d'être conçu à l'heure où nous écrivons ces lignes. La piste d'un DLC n'est évidemment pas à écarter, mais ça n'avait pas l'air d'être dans les plans du studio. Le réalisateur du jeu, Alan Tew, l'a bien fait comprendre il y a un peu plus d'un mois. « Nous avons été vraiment occupés sur le fait de donner vie à Hogwarts Legacy, alors pour le moment, il n’y a aucun plan concernant un DLC ».