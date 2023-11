L'introduction récente de Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch a attiré l'attention, particulièrement en ce qui concerne la performance du jeu. Digital Foundry, spécialistes de l'analyse technique, ont partagé leur évaluation du jeu en le comparant aux autres versions. Le constat est clair : le résultat est loin d'être satisfaisant.

Hogwarts Legacy, Harry Potter mais sans lunette

Malheureusement, selon Digital Foundry, cette version de Hogwarts Legacy ne fonctionne pas assez bien pour être recommandée. Bien qu'ils mentionnent que les joueurs "moins exigeants" pourraient tout de même y trouver du plaisir. Vous pouvez regarder leur analyse complète pour voir par vous-même comment le jeu se présente.

L'éclairage a été simplifié, avec la suppression totale de l'occlusion ambiante et d'autres effets d'éclairage en temps réel.

De nombreux objets dans l'environnement ont été simplifiés, remplacés ou entièrement supprimés.

Les textures semblent correctes de loin, mais sont moins agréables de près.

Les environnements extérieurs présentent une réduction du feuillage des arbres, de la qualité des ombres, de la distance d'affichage et des animations des personnages non joueurs (PNJ).

Les écrans de chargement, durant 15 secondes dans certaines zones ou jusqu'à environ 40 secondes dans d'autres, Cela sépare maintenant certaines sections du monde ouvert.

La résolution est de 720p en mode docké et de 576p en mode portable, sans autres coupures notables pour le mode portable.

La fréquence d'images atteint un maximum de 30 images par seconde. Mais chute fréquemment aux alentours de 20 images par seconde, en fonction de l'activité à l'écran.

Il fallait s'y attendre, la Nintendo Switch n'est pas très puissante. Mais pour un jeu de ce type, était-il vraiment judicieux d'en faire un portage étant donné les concessions ?

Un succès fou

Hogwarts Legacy a connu un succès commercial significatif depuis son lancement. Warner Bros. Games a confirmé que le jeu a vendu plus de 12 millions d'unités dans les deux premières semaines suivant sa sortie, générant plus de 850 millions de dollars de revenus de ventes pendant cette période​​. Cette performance remarquable a fait de Hogwarts Legacy le lancement le plus réussi de tout jeu vidéo Harry Potter au Royaume-Uni, battant un record de ventes vieux de 22 ans établi par Harry Potter et la Pierre Philosophale​​. Plus impressionnant encore, Hogwarts Legacy a dépassé la barre du milliard de dollars de ventes, avec plus de 15 millions de copies vendues​​​​. Ce succès a fait du jeu un des plus gros lancements de jeux vidéo en Europe. La version Switch devrait faire encore un peu monter les chiffres.