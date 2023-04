Hogwarts Legacy a de très gros arguments pour séduire les fans et de nombreuses qualités. Le jeu est un véritable carton et les records parlent d'eux même. Seulement, voilà, contre toute attente, le jeu Harry Potter ultime a "oublié" un élément pourtant très important pour les amoureux de la franchise : le Quidditch, le fameux sport magique, un brin violent que les ados sorciers adorent. Mais était-ce un véritable oubli, ou Warner avait-il plutôt d'autres idées derrière la tête ? C'est à se demander lorsque l'on voit le tout nouveau jeu qui vient d'être annoncé.

Harry Potter se lance dans le multijoueur !

Warner vient en effet d'annoncer l'arrivée du jeu Harry Potter : Quidditch Champions pour PC et consoles. Un jeu multijoueur qui reprend les règle du célèbre sport sur balais volants.

Un complément à Hogwarts Legacy, sorte de petit frère, qui ouvre d'ailleurs les portes de ses premières phases de test. Les playtests auront lieu du 21 au 23 avril prochain. Pour s'y inscrire, il suffit de se rendre sur le site officiel lancé par Warner en suivant ce lien. Notez que vous devrez obligatoirement avoir un compte Warner valide pour participer.

Quidditch Champions se lance bientôt !

Bien que la nouvelle ait de quoi faire grandement plaisir, malheureusement, Quidditch Champions est resté très avare en informations. Le jeu est développé par Unbroken Studios, un studio composé d'un peu moins d'une centaine de développeurs vétérans à qui l'on doit un battle royale passé inaperçu et le travail en tant que soutien sur The Suicide Squad de Rocksteady.

Harry Potter : Quidditch Champions sera certainement leur plus gros projet à ce jour. Le jeu est en développement depuis plusieurs années et vise à devenir un jeu compétitif jouable en multijoueur. Pour rappel, dans l'univers de Harry Potter, le Quidditch est un sport particulièrement brutal dans lequel s'affronte deux équipes de 7 joueurs. L'objectif est de marquer le plus de points dans le temps imparti. Une équipe standard de Quidditch est composé :

D'un(e) attrapeur/euse : ce poste demande au joueur de courser un Vif D'or (une sorte d'artefact volant) et de l'attraper. Ce dernier remporte alors de nombreux points et met un terme au match.

De trois poursuiveurs(euses) : ce sont eux qui marqueront les points. Les poursuiveurs jouent avec le Souafle, un ballon similaire à celui du volet qu'ils doivent monopoliser et envoyer dans l'un des 3 anneaux (les buts) de l'équipe adverse pour marquer des points.

D'un(e) gardien(ne) qui, comme au foot, défend les buts

De deux batteurs(euses) : dans ce rôle, l'objectif est d'éliminer les joueurs adversaires. Pour cela, les batteurs frappent des Cognards, des ballons ensorcelé très énervés, pour les envoyer toucher l'un des joueurs adversaires afin de les sortir du jeu un moment.

Quidditch Champions est annoncé sur PC et consoles. Les plateformes exactes n'ont pas été donnée, tout comme la date de sortie. Hogwarts Legacy, quant à lui, est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Une version PS4, Xbox One et Switch est attendue prochainement.