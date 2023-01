Hogwarts Legacy a beau avoir mis en colère les joueurs sur consoles, la version PC est elle promise à un bel avenir. Le jeu dans l'univers d'Harry Potter est très plébiscité.

Hogwarts Legacy affole complètement la boutique Steam

Dernièrement, les joueurs PS5 et Xbox Series X|S ont vu leur précommande d'Hogwarts Legacy annulée. C'est la date de sortie, repoussée il y a quelques mois, qui a provoqué cet imbroglio et ces annulations en masse. Un couac assez gênant que les futurs acheteurs oublieront si l'expérience Harry Potter est aussi magique qu'attendue.

Sur Steam, on est loin de ces considérations et l'Héritage de Poudlard rencontre déjà un succès important. En effet en consultant les données de la boutique, on peut s'apercevoir qu'il est numéro 1 dans la liste de souhaits des joueurs. Devant Starfield ou Hollow Knight Silksong.

Top 5 des jeux figurant dans la wishlist des joueurs :

Hogwarts Legacy The Day Before Starfield Party Animals Hollow Knight Silksong

Mais une liste de souhaits ne vaut pas systématiquement achat, sauf que dans le cas d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, ça reflète assez la hype qui se dégage. Il a été le quatrième jeu le plus précommandé sur Steam et campe à la cinquième place à l'heure où nous parlons.

Top 5 des ventes actuelles Steam :

Steam Deck Counter-Strike : Global Offensive Dota 2 Apex Legends (free to play) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Le boycott du jeu n'a pas l'air d'avoir pris sur la plateforme de Valve. Rendez-vous le 10 février 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour apprendre à être un parfait petit sorcier.