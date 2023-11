Les fans de la licence Harry Potter se sont laissés envoûter par Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Un jeu qui n'a pas déçu et qui s'est vendu à plus de 15 millions d'exemplaires malgré les polémiques. Mais plusieurs mois après la sortie initiale, les joueurs Nintendo Switch n'ont toujours pas pu en faire l'expérience. Ce sera enfin possible à partir du 14 novembre prochain, et voici déjà un avant-goût pour patienter sagement.

Un leak de gameplay pour Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch

Les fans du petit sorcier et de sa bande ont pu retrouver la magie Harry Potter à travers Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Un action-RPG qui s'est efforcé d'être non seulement très fidèle à l'univers original, tout en oubliant pas d'être un excellent jeu. Ca peut paraître « normal », mais l'on sait à quel point les adaptations peuvent être souvent complètement ratées. Après son lancement sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, L'Héritage de Poudlard va revenir sur Nintendo Switch. Mais à l'approche de son lancement, cette version ne s'est toujours pas montrée, jusqu'à ce leak.

Un joueur s'est procuré Hogwarts Legacy avant sa sortie, prévue le 14 novembre prochain, et s'est empressé de capturer une très courte vidéo en mode portable. Un portage réussi ? Vu les extraits, c'est bien compliqué de juger. Ca semble bien tourner de loin, même si on perçoit un retard d'affichage sur les arbres. À voir sur des séquences plus chargées, plus ouvertes et lors des combats où le framerate pourrait par exemple chuter.

La personne à l'origine du leak d'Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch a également précisé que le patch day one n'était pas disponible. Une mise à jour qui a d'ailleurs fait débat chez les joueurs étant donné qu'elle ne sera pas intégrée dans la cartouche du jeu, alors qu'elle aurait pu l'être. « C'est inacceptable, absurde, plusieurs mois d'attente pour avoir une version physique complète, et il nous donne un patch day one de 8 Go à installer »; « Les 15 Go pourraient largement tenir sur une cartouche Switch » ont déclaré des internautes.

À quand le nouveau jeu Harry Potter ?

En attendant les comparatifs entre les différentes versions d'Hogwarts Legacy, vous pouvez toujours transformer votre expérience de A à Z avec un énorme contenu gratuit. Malheureusement, c'est seulement disponible sur PC. Après l'édition Switch, que préparent les développeurs ? C'est déjà acté qu'il n'y aura pas de DLC. « Nous avons été vraiment occupés sur le fait de donner vie à Hogwarts Legacy, alors pour le moment, il n’y a aucun plan concernant un DLC ». Pas de nouveautés, mais une suite déjà en chantier ? C'est ce que suggèrent plusieurs offres d'emploi.

Le studio a mentionné être au travail sur un « AAA non annoncé » qui sera développé par l'équipe de L'Héritage de Poudlard. Hogwarts Legacy 2 ? Impossible d'être catégorique, mais il y a tout de même de fortes chances que ce soit bien cela. D'après ces offres, ce projet mystérieux tournerait encore sous Unreal Engine, et ce sont les seules informations dont on dispose à l'heure d'écrire ces lignes.