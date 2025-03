L’industrie du jeu vidéo n’est pas au mieux de sa forme. Cette baisse de régime et certains échecs commerciaux poussent les éditeurs à prendre de lourdes décisions et même un carton comme Hogwarts Legacy n’y échappe pas.

À force de perdre quelques millions, Warner Bros. est contraint de se restructurer en interne. L’entreprise a déjà annoncé sa ferme intention de ne plus s’éparpiller en se focalisant principalement sur les valeurs sûres, celles qui rapportent de l’argent. En d’autres termes, Batman Arkham, Mortal Kombat, Game of Thrones et l'univers d'Harry Potter devraient encore avoir de beaux jours devant eux. Pour autant, même avec 30 millions d’unités vendues, même les meilleures ventes du studio ne sont pas l’abri d’une annulation et c’est au tour d’Hogwarts Legacy.

Pas de nouveau contenu pour Hogwarts Legacy

Warner Bros chancelle. En interne, le temps n’est plus au beau fixe pour le géant du divertissement américain et sa branche dédiée au jeu vidéo est dans une position particulièrement délicate, elle qui a dernièrement tout misé sur des jeux services qui ont été des échecs commerciaux retentissants. L’impact des exemples les plus flagrants, Suicide Squad Kill the Justice League et Multiversus, se fait encore aujourd’hui ressentir et même Hogwarts Legacy en fera les frais. C’était un secret de polichinelle, Avalanche préparait en coulisses un DLC payant pour le jeu qui devait apporter tout un nouveau pan narratif. Une extension qui devait par la suite s’accompagner d’une Definitive Edition, histoire de capitaliser encore un peu sur le succès fulgurant du jeu. Les plans ont changé et Warner Bros. a purement et simplement décidé d’annuler ces deux projets après plus d’un an de développement.

Selon le très bien informé Jason Schreier, le géant américain est en pleine restructuration suite à une année 2024 aux résultats en berne. Plusieurs projets avaient déjà été jetés à la poubelle quelques mois auparavant et c’est au tour d'Hogwarts Legacy d’en faire les frais. L’entreprise aurait en effet exprimé ses craintes quant au contenu additionnel, qui n’était pas suffisamment important à ses yeux pour justifier le prix, alors même que le DLC envisageait d’ajouter entre 10 et 15h de jeu et un nouveau compagnon qui avait été retiré du jeu de base.

Le développement de sa suite, Hogwarts Legacy 2, est quant à lui toujours maintenu selon les sources de Bloomberg. Les équipes d’Avalanche devraient ainsi toutes se focaliser sur ce prochain épisode, « une priorité » pour Warner Bros, comme l’avait expliqué David Haddad, président du studio en novembre dernier.

Source : Bloomberg