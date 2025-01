Un bon open-world ne dévoile pas tous ses secrets en un clin d'œil. Il n'est ps rare que les joueuses et les joueurs continuent d'en découvrir de nouveaux aspects, et ce même des années après. C'est ce qui vient par exemple d'arriver avec Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ! Un passionné est tombé sur un détail impressionnant dans cette adaptation de l'univers Harry Potter.

La magie continue d'opérer dans Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy, c'est un peu un rêve de fan qui se réalise. Le jeu d'Avalanche Software nous plonge dans la peau d'un sorcier ou d'une sorcière en plein cycle d'apprentissage à Poudlard. Entre complot et magie ancienne, une longue quête nous attend alors.

Au-delà de l'histoire centrale, l'un des plaisirs du titre réside dans le fait de pouvoir parcourir un vaste monde ouvert établi autour de Poudlard. Les quêtes annexes nous poussent régulièrement à nous y promener, ne serait-ce que pour attraper de nouvelles créatures magiques.

On peut en trouver un peu partout sur la carte, et de toutes sortes. Mais, il y a bien un type de créatures que beaucoup pensaient ne croiser qu'au cours de missions scénarisées. On parle bien sûr des dragons ! Ces immenses reptiles nous offrent quelques moments intense dans l'histoire. Cependant, un joueur a récemment découvert qu'il était aussi possible d'en croiser en dehors des missions.

Je traversais une rivière pendant que je combattais un fangieux, quand, sans crier gare, un dragon est descendu en piqué et l'a attrapé pour ensuite le laisser tomber….. Je ne savais pas que les dragons faisaient des plongeons dans ce jeu. Thin-Coyote-551, sur Reddit.

Peu sont ceux qui auraient découvert les dragons sauvages

Cette révélation n'est pas passée inaperçue sur le réseau social Reddit ! Liké plus de 700 fois en deux jours, le post a visiblement plus aux utilisateurs. Il faut dire que les dragons sont des créatures rares dans l'univers de Harry Potter.

Mais, ce qui a retenu l'attention des gens, c'est surtout le fait que ce dragon-là soit sauvage. Il semble que peu de joueurs aient été témoin de cette scène en parcourant le monde d'Hogwarts Legacy. Certains ont même demandé au redditor où il avait croisé ce dragon. Alors, si vous aussi, vous voulez tenter de l'apercevoir, rendez-vous au nord de Keenbridge.

En tout cas, ce genre de rencontre inattendue prouve une nouvelle fois que L'Héritage de Poudlard est un jeu toujours aussi magique. Même s'il ne manque pas d'aspects rébarbatifs, il parvient toujours à émerveiller ses fans. Voilà qui devrait continuer d'inspirer les équipes pour Hogwarts Legacy 2.