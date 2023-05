Aux prochains Game Awards, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard pourrait se voir décerner de nombreuses récompenses. Bien sûr, la concurrence sera rude. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ou encore Final Fantasy 16 pourraient aussi se démarquer. Mais l'adaptation vidéoludique de l'univers d'Harry Potter est un succès tant sur le plan critique (joueurs et presse confondus) que commercial. Le jeu développé par Avalanche Software cumule déjà plus de 15 millions d'exemplaires vendus et vient juste de dépasser le milliard de dollars de recettes. Autant dire que l'éditeur Warner Bros. Games doit se frotter les mains. Pourtant, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard aurait pu être encore plus fou. Du contenu coupé vient d'être découvert et il aurait très certainement plu aux joueurs...

Hogwarts Legacy devait inclure un système de morale

En fouillant dans les fichiers sources d'Hogwarts Legacy, le YouTuber et dataminer GrandTheftDiamonds a fait de jolies trouvailles. Plusieurs mécaniques prévues par les développeurs ont été retirées de la version finale. Il découvre notamment qu'un système de romance a été envisagé. Le joueur aurait pu offrir des cadeaux pour développer une relation amoureuse. Visiblement, Avalanche Software a aussi planché sur une mécanique de points des maisons, comme dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Concrètement, utiliser des sorts interdits aurait dû faire perdre des points au joueur. Lancer Avadra Kedavra aurait coûté 100 points, par exemple.

Pour en gagner, rien de plus simple que de suivre des cours ou intervenir dans un conflit. Les actions des joueurs, comme s'introduire "par effraction" dans un lieu avec Alohomora, auraient aussi dû avoir des conséquences grâce à un système de morale. En fonction du crime commis (vol, violence, intrusion, tabou), la réputation était plus ou moins impactée et le regard des différents PNJ à notre égard aussi. Un système de morale qui ferait sans doute d'Hogwarts Legacy un tout autre jeu et qui amènerait à peser le pour et le contre de chacune des actions réalisées, d'autant que l'usage des sorts interdits a créé le débat lors de la sortie du jeu.

Une belle marge de progression pour Avalanche en vue d'une suite ?

L'orientation "grand public" d'Hogwarts Legacy a pu frustrer une partie des joueurs. Avec cette mécanique de morale, l'expérience de jeu serait devenue plus punitive, mais peut-être également plus immersive. Et si Avalanche Software décidait d'implémenter ces systèmes de jeu dans Hogwarts Legacy 2 ? On sait que le studio travaille déjà sur son prochain AAA, même si rien n'indique qu'il s'agit bien d'une suite de son jeu Harry Potter.

Le YouTuber GrandTheftDiamons révèle aussi que plusieurs quêtes annexes ont été supprimées de la version complète d'Hogwarts Legacy. On comprend qu'Avalanche Software a vu très grand, mais a dû faire des choix, comme pour de nombreuses autres productions. Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'en reste pas moins un très bon titre, qui vient juste de sortir sur PS4 et Xbox One.