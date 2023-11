Le monde merveilleux d'Harry Potter revient dans l'actualité à l'occasion de la sortie d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur la console de Big N. Une mouture qui intrigue les joueuses et les joueurs qui sont curieux de voir le résultat. Mais les potentiels futurs acheteurs vont enfin pouvoir se forger une opinion avec une analyse plus concrète.

Un comparatif d'Hogwarts Legacy sur Switch, ça passe ou ça casse ?

Les possesseurs d'une Nintendo Switch ont certainement été à l'affût de tout média sur le portage d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, mais ni le leak de gameplay ni le trailer officiel n'ont répondu aux questions en rapport avec la technique du jeu Harry Potter sur la console. C'est beau ? C'est moche ? Ca rame ? C'est fluide ? Pour la chaîne youtube SwitchUp, à l'origine d'un comparatif vidéo entre les versions Switch et PC, « ça aurait pu être bien pire ».

Sans surprise, la qualité graphique d'Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch en prend un coup. Ca se perçoit avec la résolution, la présence d'artefacts, l'aliasing plus prononcé sur les personnages et leurs cheveux, les détails sur les environnements, la modélisation du héros et PNJ ou encore la qualité des textures. Il n'y a évidemment pas de miracle. Malgré les concessions évidentes, SwitchUp estime que c'est une bonne surprise, d'autant plus que le framerate d'Hogwarts Legacy sur Switch semble au rendez-vous. Le taux de rafraichissement est limité à 30fps, mais il semble stable même lors de séquences comme la virée dans la mine. Des chutes ont toutefois été remarqués durant les vols aériens avec le balai, mais rien qui ne ruine l'expérience selon Switch Up.

En revanche, un défaut majeur vient ternir le portage d'Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch : les temps de chargement. Il est maintenant impossible d'entrer dans une boutique du Pré-au-Lard sans être confronté à une image fixe, le temps que l'intérieur du magasin soit chargé. Des chargements qui peuvent prendre entre 30 et 50 secondes, ce qui n'est pas rien.

La magie Harry Potter fonctionne aussi chez Nintendo

Chacun aura bien entendu un seuil tolérance différent par rapport aux défauts mentionnés, mais SwitchUp ressort satisfait de ce nouveau portage. « En conclusion, nous avons Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch. Je suis assez impressionné par le portage et l'incroyable travail fourni pour faire tourner le jeu sur la console. Si je découvrais le titre pour la première fois, je ne pense pas que je serais trop déçu. Et le fait que le framerate de 30fps soit quasiment stable en toutes circonstances est plutôt remarquable ».

Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch paraît donc être une agréable surprise, y compris en termes d'options disponibles. Les équipes ont fait en sorte d'inclure des options d'accessibilité liées au contraste, à la caméra, aux textes et ont également ajouté le mode arachnophobe. Si vous avez en horreur les araignées, vous pouvez vous en débarrasser sans craindre une mauvaise apparition.