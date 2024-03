Le carton Hogwarts Legacy qui a secoué le monde des Moldus en 2023 s'affiche en effet sous son meilleur jour. Grâce à une puissante configuration, il est possible de vraiment faire ressortir la direction artistique du jeu d'Avalanche Software. Voyez plutôt !

Hogwarts Legacy encore plus magique

Quand bien même Hogwarts Legacy présente un gameplay aussi sage qu'un bon élève, le travail réalisé sur sa direction artistique est à saluer. On sent bien l'amour du studio pour cet univers magique à plus d'un titre. Techniquement, le titre se montre plutôt propre, malgré un vaste monde ouvert et une grande distance d'affichage. Il est toutefois possible de rendre le jeu encore plus beau.

C'est notamment la proposition de la chaîne Youtube Digital Dreams, bien connue en la matière. Dans la vidéo de Hogwarts Legacy en 4K ci-dessous exploitant toutes les dernières technologies de NVIDIA comme le Ray Tracing et le DLSS 3, le jeu est d'une impressionnante netteté. La magie visuelle est immédiate en qualité graphique Ultra, et les ballades dans et autour de Poudlard affichent une certaine forme de poésie contemplative.

Une magie accessible seulement aux élèves de dernière année

Vous l'aurez compris, il faut cependant un très puissant balai pour profiter du voyage en bonne qualité et avec fluidité. Une fois encore, Digital Dreams détaille sa très solide configuration pour obtenir ce rendu d'Hogwarts Legacy. Comptez donc sur une carte graphique RTX 4090, un processeur Ryzen 9 7950X et 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz. Une machine qui n'est pas à la portée de tous les apprentis sorciers, fort malheureusement.

De quoi laisser rêveur quand au très attendu Hogwarts Legacy 2 ? On aimerait le croire, mais la dernière stratégie en date de Warner Bros. concernant ses prochaines productions vidéoludiques inquiète grandement. Espérons que le Choixpeau aidera le géant américain à prendre la bonne décision pour sa maison.