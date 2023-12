Hogwarts Legacy est en lice pour vaincre une licence dont le succès commercial n'est plus à prouver. Et là, ça ne rigole pas, puisque ce serait tout simplement historique.

Même si Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'a pas été nommé dans une catégorie aux Game Awards, il n'en reste pas moins l'une des plus grosses sorties de l'année. Ses chiffres de vente le prouvent, et justement, on a une nouvelle croustillante à ce sujet. Le titre d'Avalanche Software est peut-être sur le point de vaincre une franchise légendaire qui domine le marché depuis bien longtemps.

Hogwarts Legacy VS Call of Duty MW3

Aux Etats-Unis, une certaine tradition s'est imposée depuis 15 ans dans la sphère vidéoludique. Chaque année, on a droit au bilan des ventes de jeux, et globalement, on retrouve toujours une licence en tête de peloton : Call of Duty. Elle est quasiment indétrônable. Les seules fois où ça s'est produit, c'était en 2013 et 2018. En effet, à l'époque, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 étaient parvenus à surpasser le nombre de copies écoulées du FPS, mais ce sont des exceptions. Néanmoins, Hogwarts Legacy va potentiellement y arriver aussi.

Le trône n'est pas seulement réservé à Call of Duty et les productions de Rockstar Games. Du moins, c'est ce que laisse penser le dernier-né d'Avalanche Software. Le retour à Poudlard fut une belle surprise pour la plupart des joueurs, et on n'est pas vraiment étonné de son succès. On parle tout de même de l'univers d'Harry Potter. En novembre 2023, aux USA, il a carrément mis une vitesse à Call of Duty Modern Warfare III dans le classement des ventes physiques et numériques. S'il continue comme ça, il pourrait bien devenir le jeu le plus vendu de l'année dans ce pays.

Bon, il va sans dire qu'il est talonné par la franchise d'Activision. D'autant plus que MW3 est sorti plus récemment que Hogwarts Legacy, et pourtant, il s'est déjà propulsé à la deuxième place du podium. Cela dit, l'Héritage de Poudlard a un avantage à son actif. Effectivement, sa version Nintendo Switch vient tout juste d'arriver. Indépendamment de sa qualité, elle a débarqué pendant la période des fêtes de Noël. On imagine donc qu'elle va se retrouver sous beaucoup de sapins. Affaire à suivre, mais si le jeu finit par vaincre Call of Duty aux Etats-Unis, ce serait historique.

Crédits : Circana

Un lancement compliqué pour la version Switch

La version Switch de Hogwarts Legacy n'a malheureusement pas fait l'unanimité. Le portage est décrit comme étant une catastrophe pour diverses raisons. Digital Foundry a donné son avis sur la question, et celui-ci a été sans pitié. Éclairage simplifié, 576p en mode portable ou 720p en docké, des chutes fréquentes à 20fps, anti-aliasing, bref, ce n'est pas recommandé. Du coup, les développeurs ont réagi, et un patch a été déployé. De ce qu'on a pu comprendre, il fait du bien au jeu, notamment au niveau des temps de chargement lors de l'entrée / sortie des boutiques de Pré-au-Lard. Voici le reste des changements de la mise à jour :