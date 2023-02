Hogwarts Legacy est un carton plein. Seulement quelques semaines après son lancement, plus rien ne semble arrêter la nouvelle adaptation de l’univers d’Harry Potter. Rien qu’au Royaume-Uni, le titre peut se vanter d’atomiser les excellents chiffres de ventes d’Elden Ring et d’autres jeux issus des autres romans de J.K Rowling. Une ferveur retrouvée sur Twitch et Steam, où le jeu explosait là aussi les records. Quelle sera la prochaine étape ? Une série TV chez HBO Max si l’on en croit la dernière rumeur en date.

Une série Hogwarts Legacy sur HBO Max ?

Le succès de Hogwarts Legacy donnerait-il des ailes à Warner Bros ? L’éditeur américain s’est tout juste félicité des excellents chiffres de son dernier jeu et de l’engagement des joueurs qu’une nouvelle rumeur a de quoi provoquer le grand frisson chez les fans. Une série Hogwarts Legacy serait en effet en développement avec une diffusion prévue sur HBO Max. Le projet n’en serait qu’à ses tous débuts et se déroulerait avant les événements des films Harry Potter et Les Animaux Fantastiques. La source à l’origine de la rumeur ne fournit pas plus d’informations. Il n'en fallait pas plus pour émoustiller toute une partie de la communauté, mais attention au désenchantement.

Les rumeurs autour de la série Hogwarts Legacy proviennent en effet de Giant Freakin Robot. Un site qui a la mauvaise réputation d'enchaîner les spéculations fumeuses autour de tout ce qui est tendance en écrivant des articles vagues sans aucune information dedans. Les sources crédibles sont en effet en général en mesure de fournir quelques détails, sur le réalisateur, les acteurs pressentis ou autres, ce qui n’est jamais le cas avec ce site. C’est au petit bonheur la chance et pour trois articles qui finissent par être confirmés, il y a une vingtaine qui brasse du vent. La possibilité que Warner Bros souhaite surfer sur Hogwarts Legacy est d’une évidence absolue, mais ce serait davantage avec un gros DLC, même si ce n’est pas prévu pour le moment, et bien sûr une suite directe.