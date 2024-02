Hogwarts Legacy était l’un des jeux les plus attendus de l’année 2023. Bien que le soft n’ait même pas fait acte de présence aux Game Awards de 2023, il devient tout de même le plus gros succès commercial de l’année dernière avec plus de 24 millions d’unités vendues, c’est plus important que Zelda Tears of The Kingdom ou le dernier Call of Duty. Il faut dire que c’est le premier jeu de la licence avec une telle ampleur. Franchise qui touche énormément de monde, y compris des gamers plus occasionnels. Les développeurs l'avaient prévu en rendant Hogwarts Legacy très accessible. Ces 24 millions de joueurs ont pu arpenter les alentours de Poudlard et on peut dire qu’ils en ont fait des choses. C’est ce que révèle les stats partagées par les développeurs à l’occasion du premier anniversaire de la sortie.

Des stats abracadabrantesques pour Hogwarts Legacy

En effet, les développeurs se sont amusés à cumuler les actions effectuées par les joueurs dans Hogwarts Legacy et les chiffres sont démentiels. Par exemple, on compte plus de 5,3 milliards d’araignées exterminées, les arachnophobes ont pu se lâcher dans la forêt interdite. En tout, ce sont 740 millions que les sorciers ont passés dans le jeu, toutes plateformes confondues. On retrouve évidemment pleins d’autres stats amusantes :

877 millions de potions ont été fabriquées

1,38 milliards de plantes ont été récoltées

637 millions de bêtes magiques ont été capturées

425 millions de procès Merlin ont été résolus

5,25 milliards d'assistants noirs ont été vaincus

783 millions d'attaques furtives ont été menées

375 millions de trolls ont été vaincus dans Hogwarts Legacy

51 millions de ces heures ont été passées à voler sur le balai

3.05 milliards de voyages rapides ont été activés

Quelle maison a été la plus choisie ?

Étonnamment, ce n’est pas Gryffondor qui l’emporte, mais bien Serpentard qui obtenu les faveurs de 30 % des joueurs de Hogwarts Legacy. Appartenir à cette maison est plus que séduisant dans un jeu quand on sait qu'elle a reçu les sorciers les plus puissants. Cependant, la maison d’Harry Potter n’est pas très loin derrière avec 29 %. En troisième place, c’est Poufsouffle avec 24 %. Une maison souvent moquée, mais qui ne finit pourtant pas dernière. La place revient à Serdaigle avec 17 % des joueurs.

Pour finir en beauté, les développeurs avaient une petite surprise sous le coude. Ils ont fait preuve d’auto-dérision en nous partageant une vidéo “bêtisier” des bugs les plus drôles rencontrés pendant le développement du jeu. La voici ci-dessous :

En ce qui concerne la suite, pas vraiment de nouvelles concernant un deuxième opus, si ce n’est la quasi-certitude qu’il y en aura un. Dans une interview pour Variety, le président de Warner, David Haddad a parlé d’expériences futures toujours plus immersives. Quoi de mieux que le jeu vidéo pour cela. En attendant, les fans de sorcellerie pourront attendre Quidditch Champions, un jeu de vol de balai qui devrait sortir dans l’année.