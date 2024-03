Après l'énorme succès critique et commercial qu'a été Hogwarts Legacy, sa suite pourrait être radicalement différente. Warner Bros. Games a en effet décidé de changer sa stratégie... et pas nécessairement pour le meilleur.

Le géant américain détenant les droits d'adaptation de Mortal Kombat, Game of Thrones, DC Comics et Harry Potter a ainsi pris une décision radicale. Perette, PDG de Warner Bros. Games, en a fait part durant une conférence tenue la nuit dernière. Si l'on en croit sa nouvelle stratégie, les choses ne sentent pas si bon que ça pour Hogwarts Legacy 2...

Un Hogwarts Legacy 2 méconnaissable ? C'est mal engagé...

S'agissant de Warner Bros. Games, un peu de contexte est de mise. Du fait d'un portfolio colossal en termes de propriété intellectuelle, le géant américain a participé à l'édition d'excellentes titres. Parmi les plus belles créations portant le label de la Warner, nous avons la série de jeux Arkham, et plus récemment Hogwarts Legacy. Celui-ci a été l'un des plus gros cartons de 2023, dépassant les 20 millions de vente. Une performance que l'on peut aisément qualifier de magique ! Warner Bros. Games, c'est aussi toutefois d'énormes échecs, les derniers étant Suicide Squad: Kill the Justice League et un prometteur MultiVersus mystérieusement retiré du marché.

Vous avez sans doute saisi le parallèle. D'un côté, nous avons des expériences solo extrêmement fortes et porteuses, qui ont connu un succès tant d'estime que commercial exemplaire. De l'autre, nous avons des jeux free to play et/ou services, qui n'ont, de l'aveu même des investisseurs de Warner « pas réussi à satisfaire les attentes de l'entreprise ». Et devinez ce que le PDG de la société a choisi de faire pour l'avenir de son catalogue vidéoludique ? Tout juste : plus de jeux free to play et jeux services/jeux mobiles ! Selon lui, le développement de jeux AAA est trop « instable ». L'hôpital qui lance un Avada Kedavra sur l'ambulance ?

Plus de jeux à la Suicide Squad et moins de jeux à la Hogwarts Legacy ? Voici le plan « génial » de Warner Bros. Games... © Warner

« Une opportunité de croissance manifeste grâce à cette nouvelle stratégie »

« Nous pensons qu'une opportunité s'ouvre pour nous et nos quatre franchises phares de développer une approche plus holistique. Nous devons nous étendre vers des expériences mobiles et free to play multiplateformes. Ceci pourrait nous offrir des sources plus constantes de revenus. Vous allez d'ailleurs bientôt voir nos premiers jeux mobiles free to play sortir prochainement. Deuxièmement, nous souhaitons nous concentrer sur les jeux-services, plutôt que lancer un jeu à la durée de vie finie et au cycle de développement très long. Ne serait-ce pas amusant d'avoir un jeu comme Hogwarts Legacy en tant que service, où les gens peuvent venir vivre, travailler et jouer de manière régulière ? », a déclaré le PDG de Warner Bros. Games.

« Nous avons ainsi les franchises, des studios extrêmement talentueux, une feuille de route et un plan d'investissement stratégique. Ne reste plus qu'à construire le business, et nous pensons connaître une croissance manifeste au fil des prochaines années », conclut-il. Espérons vraiment, surtout pour le bien des studios talentueux en question, que l'homme ne se trompe absolument pas sur toute la ligne. L'avenir nous le dira...