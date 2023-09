Sorti le 10 février dernier, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été l'un des jeux les plus vendus de 2023. Et à vrai dire, ça aurait pu même être LE titre le plus écoulé de l'année... s'il n'y avait pas eu un autre phénomène qui a tout emporté sur son passage : Zelda Tears of the Kingdom. On n'a pas les chiffres de vente actualisés mais le jeu Harry Potter semble à la traîne, ce qui ne lui empêche cependant pas d'avoir établi un record pour la franchise. La sortie d'Hogwarts Legacy 2 ne semble donc pas faire l'ombre d'un doute, et un leaker entre dans la danse des rumeurs.

Hogwarts Legacy 2 en approche, la rumeur repart

Avalanche Software est-il en train de développer Hogwarts Legacy 2 ? Avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus et plus d'1 milliard de dollars générés, on voit très mal comment l'aventure pourrait s'arrêter là. D'autant que depuis plusieurs mois maintenant, le studio multiplie les offres d'emploi pour un « jeu AAA non annoncé ». Un titre conçu par l'équipe d'Harry Potter et qui tourne sous Unreal Engine, comme le premier épisode. Beaucoup d'indices qui s'accumulent donc, même si ce ne sera une surprise pour absolument personne.

Mais sur Twitter, MyTimeToShineHello, qui couvre plus les rumeurs cinéma sur Marvel et DC notamment, est nettement plus affirmatif. Il déclare sans sourciller qu'Hogwarts Legacy 2 est bel et bien en développement. « Des sources m'ont confirmé qu'une suite d'Harry Potter : Hogwarts Legacy est en cours ». Une allégation pas vraiment surprenante encore une fois, et qui demande à être vérifiée.

Pour l'instant, l'internaute semble vouloir investir le terrain des leaks jeux vidéo coûte que coûte, quitte à inventer des choses, mais n'a absolument pas fait ses preuves. Tout le monde est en mesure de prédire qu'il y aura un Hogwarts Legacy 2 pour les raisons énoncées. L'autre élément tout chaud qui remet déjà en doute la crédibilité de cette personne sur les leaks vidéoludiques, c'est qu'elle reprend à son compte une fausse fuite sur Red Dead Redemption 3.

Le premier jeu à découvrir via le PS Plus Premium

Même si MyTimeToShineHello se révèle par la suite être un imposteur ou une impostrice, Harry Potter : Hogwarts Legacy 2 est sûrement déjà en chantier. On ne sait pas s'il faut y voir spécialement un lien, mais le studio a fermé la porte à un DLC. Au moins temporairement. Le réalisateur du titre, Alan Tew, avait expliqué que les développeurs étaient trop occupés à la création du jeu principal. « Nous avons été vraiment occupés sur le fait de donner vie à Hogwarts Legacy, alors pour le moment, il n’y a aucun plan concernant un DLC ». Si une suite se confirme, l'annonce devrait raviver les polémiques autour de J.K Rowling.

En effet, avant la sortie d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, des fans ont appelé au boycott en raison de la proximité entre J.K Rowling et le jeu. Bien qu'elle n'ait pas mis son nez dedans, elle demeure l'autrice. Et il y a donc forcément des répercussions positives pour elle, surtout avec les retours enjoués de la critique et des joueurs. Un scénario impensable pour certains qui ont continué de dénoncer publiquement ses propos transphobes et ses actions contre la communauté LGBT. Lors du lancement, des médias et des streamers avaient fait l'impasse sur le titre, tandis que d'autres avaient fait le choix de maintenir la couverture en condamnant clairement ou non l'affaire J.K Rowling.

Si vous voulez vous faire votre opinion sur le jeu, une version d'essai de 45 minutes est toujours disponible via le PS Plus Premium. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, il y a d'ailleurs une jolie promo avant la hausse des prix. Un bon moyen de voir si l'adaptation vous convient avant un éventuel Hogwarts Legacy 2.