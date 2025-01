Même si on ne sait encore quasiment rien de Hogwarts Legacy 2, à part qu'il aura un lien plus ou moins étroit avec la série Harry Potter à venir sur HBO, les fans montent déjà aux créneaux pour dire ce qu'ils ne veulent absolument pas voir dans la suite d'un des jeux s'étant le mieux vendu en 2023. Cette frappe préventive trouve un lien direct dans une déclaration du PDG de Warner Bros. Games quant à une stratégie pour le moins douteuse s'agissant de l'avenir de son portfolio vidéoludique.

Les apprentis sorciers inquiets en prévision de la rentrée d'Hogwarts Legacy 2

Alors qu'Hogwarts Legacy, un jeu AAA exclusivement solo est certainement l'un des plus gros cartons récents de Warner Bros. Games, son PDG estimait en mars dernier avoir besoin de plus de jeux-services et free-to-play pour « assurer des revenus plus stables ». Ainsi, il songeait très fortement à intégrer des éléments de jeux-services dans Hogwarts Legacy 2. Quoi qu'il en soit, les fans n'ont pas attendu pour montrer leur colère via une pétition sur Change.org mise en ligne le 8 mars 2024.

Baptisée sobrement et de manière très explicite « Empêcher Hogwarts Legacy 2 d'être un jeu-service », elle a depuis fait son chemin et rassemble aujourd'hui plus de 13 000 signatures. Son créateur, Kevin Malcom, résume plutôt bien l'avis de nombreux fans du premier jeu, qui veulent juste retrouver une formule similaire, mais plus aboutie. « Le jeu original était adoré des fans qui voulaient être des apprentis sorciers et explorer le monde iconique d'Harry Potter, car prenait la forme d'un jeu solo amusant. Les gens ne veulent pas d'un jeu-service rempli de microtransactions et d'un grind insupportable. Nous ne voulons pas un jeu Harry Potter avec des éléments multijoueur forcés ».

Pour l'heure, rien ne dit cependant qu'Hogwarts Legacy 2 prendra ou non le virage très glissant du jeu-service. Entre-temps, peut-être que l'échec colossal de Suicide Squad : Kill The Justice League a fait déchanter Warner Bros. Games s'agissant de cette stratégie. De nombreux autres exemples (comme un certain Concord) ont récemment montré qu'une telle approche est autrement plus instable que sortir des jeux AAA de qualité, malgré un développement long, et en dépit de ce que pense le PDG du groupe. Espérons donc qu'il aura entendu les doléances des fans pour proposer un Hogwarts Legacy 2 à la hauteur de leurs attentes.

