C'est en tout cas ce qu'a avancé le directeur financier de Warner Bros., qui tient naturellement encore le rôle d'éditeur des jeux sous sa tutelle comme Hogwarts Legacy 2. Une prise de conscience rassurante pour cette suite attendue, ou doit-on s'attendre à d'importants ravalements de façade plus ou moins magiques à Poudlard ?

Hogwarts Legacy 2 : le sauveur de Warner Bros. Games ?

Initialement sorti en février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, puis au fil du temps sur d'autres plateformes, Hogwarts Legacy premier du nom était l'un des plus gros cartons de l'année dernière. Fin 2023, le titre d'Avalanche Studios édité par Warner Bros. Games avait dépassé les 22 millions de copies vendues. La Warner tenait donc là son best-seller. Malheureusement, 2024 a été une toute autre histoire, avec un Suicide Squad: Kill the Justice League sous forme d'un jeu-service considéré comme l'un des plus gros échecs commerciaux de l'industrie vidéoludique de l'année. Le titre de Rocksteady a coûté énormément d'argent à son éditeur, avec un retour sur investissement inexistant.

Au vu de ces chiffres, Gunnar Wiedenfels, directeur financier de Warner Bros. a déclaré dans une interview que Hogwarts Legacy 2 est « l'une des plus grosses priorités de Warner dans les les prochaines années ». Le groupe entretient donc de grands espoirs autour de cette suite pour faire remonter sa croissance qui a pris un sérieux coup dans l'aile avec Suicide Squad.

La formule magique sera-t-elle aussi payante une seconde fois ? © Warner Bros.

On prend les mêmes baguettes et on recommence ?

Mais Hogwarts Legacy 2 sera-t-elle une véritable suite, ou connaîtra-t-elle de profonds changements ? En mars dernier, le PDG de Warner Bros. Games caressait l'idée (un brin suicidaire ?) d'en faire un jeu-service, estimant qu'il s'agirait d'un « investissement stratégique ». À la lumière de résultats désastreux pour son jeu-service Suicide Squad et, pire encore, de Concord du côté de Sony, cette stratégie est-elle toutefois encore d'actualité ?

Il est visiblement encore trop tôt pour le dire, Hogwarts Legacy 2 n'étant pas attendu avant quelques années. D'ici là, les fans du monde des sorciers peuvent s'adonner à son sport iconique avec Quidditch Champions... qui connaît cependant depuis sa sortie le 3 septembre une réception assez tiède.

Source : Variety