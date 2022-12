Au cours de l'E3 2022, Hideo Kojima a confirmé les rumeurs, il travaille bien sur une exclu Xbox. Un jeu cloud gaming qui a failli ne jamais être accepté par les acteurs de l'industrie.

Microsoft a dit oui à la folie d'Hideo Kojima sans réfléchir

En début d'année, Hideo Kojima avait révélé courir plusieurs lièvres à la fois et c'était vrai. Il a relancé un podcast Brain Structure sur Spotify et a annoncé deux jeux. Death Stranding 2 en exclusivité PS5 et son projet Xbox cloud gaming. Un titre qui ne date pas d'hier.

Si on savait déjà que ça trottait dans sa tête depuis plusieurs années, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il a dû batailler pour trouver le partenaire adéquat. Sans les nommer, il indique que certains acteurs ont visiblement décliné la proposition parce qu'ils pensaient qu'Hideo Kojima « était fou »... sauf Microsoft !

Le projet sur lequel nous travaillons avec Microsoft est un projet auquel je pense depuis cinq ou six ans déjà. Le projet nécessitait une infrastructure qui n’avait jamais été nécessaire auparavant, alors j’en ai discuté avec beaucoup de grandes entreprises et j’ai fait des présentations, mais elles semblaient vraiment penser que j’étais fou. C’est finalement Microsoft qui a montré qu’ils comprenaient, et maintenant nous travaillons ensemble sur le projet, y compris sur le front technologique. Via IGN.

On imagine bien entendu que la firme de Redmond ne s'est pas fait prier et qu'elle attendait sûrement ce jour avec impatience. On se rappelle de la fois où Microsoft avait fait venir Hideo Kojima sur une conférence Xbox E3 pour parler de Metal Gear Rising Revengeance, un titre qu'il n'a pas développé.

En plus de ramener un grand nom du jeu dans son escarcelle, Microsoft a aussi dû voir là une immense vitrine pour la création de jeux exclusivement en cloud gaming. Un domaine où la société veut percer absolument et pour lequel elle investit. Entre la division spéciale chargée de signer des projets et la conception d'une console spécifiquement pour cette technologie, Microsoft ne prend pas ça à la légère et est plus avancé à ce niveau que son concurrent PlayStation.

Un jeu Xbox refusé par Stadia

Même si Hideo Kojima ne dresse pas la liste des acteurs qui n'ont pas voulu de son jeu, on en connaît au moins : Stadia. À l'époque où la structure était en train de se développer, Kojima-san a apparemment pitché une production horrifique en format épisodique : Overdose. Selon les rumeurs, c'était un jeu exclusivement conçu avec des technologies comme le cloud gaming ou la 5G en tête.